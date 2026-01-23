Chivu ne ha abbastanza di Luis Henrique dopo solo mezzora Kolarov capisce tutto | cosa è successo
Durante l'incontro tra Inter e Pisa, Luis Henrique è stato sostituito dopo appena 30 minuti di gioco. Cristian Chivu, responsabile tecnico, ha deciso di non proseguire con il giocatore, dimostrando una valutazione negativa sulla sua performance. La decisione ha attirato l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, ponendo l'accento sulle dinamiche interne e sulle scelte tattiche della squadra in questa fase della stagione.
Luis Henrique, sonora bocciatura in Inter Pisa: Chivu lo cambia alla mezzora. Il motivoLuis Henrique è stato sostituito dopo appena trenta minuti nella partita tra Inter e Pisa, a causa di una prestazione considerata insoddisfacente.
Chivu ne ha abbastanza di Luis Henrique dopo solo mezzora, Kolarov capisce tutto: cosa è successoInter-Pisa di Luis Henrique è durata poco più di mezzora: Cristian Chivu lo ha bocciato clamorosamente e tolto dal campo ... fanpage.it
