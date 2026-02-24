Prendi abbastanza omega-3? Ecco cosa succede se non ne assumi a sufficienza

Una ricerca rivela che molte persone non assumono abbastanza omega-3, causando problemi di salute come infiammazioni e affaticamento. La causa principale risiede nella dieta povera di pesce e alimenti ricchi di questi acidi grassi essenziali. Questa mancanza può influire sulla funzione cerebrale e sulla salute cardiovascolare. La carenza di omega-3 si manifesta anche con disturbi della pelle e umore instabile. È importante riconoscere i segnali e valutare le proprie abitudini alimentari.

Ogni giorno, le decisioni alimentari vengono prese con una rapidità che spesso ignora le reali necessità biologiche dell'organismo. Tra le carenze più diffuse e sottovalutate nelle diete moderne spicca quella degli omega-3, acidi grassi essenziali che rappresentano molto più di un semplice integratore: sono pilastri fondamentali della nostra struttura cellulare. Nonostante la loro fama, la maggior parte della popolazione ignora quali siano i livelli minimi per garantire il benessere e quali rischi comporti una loro assenza prolungata. Recenti studi internazionali evidenziano come in molti Paesi i valori ematici di EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico) siano drasticamente bassi.