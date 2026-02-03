Mateta Milan l’ex obiettivo di mercato della Juventus è distrutto dal mancato trasferimento Cosa filtra dall’Inghilterra

La mancata operazione di mercato ha lasciato il segno su Mateta. L’attaccante del Milan, che sembrava vicino a trasferirsi alla Juventus, ora si trova in difficoltà. Fonti dall’Inghilterra rivelano che l’ex obiettivo dei bianconeri è molto deluso e sfiduciato dopo aver visto sfumare la possibilità di cambiare squadra. La situazione sembra averlo colpito profondamente, e ora si aspetta di capire quale sarà il suo futuro.

