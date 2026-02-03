Mateta Milan l’ex obiettivo di mercato della Juventus è distrutto dal mancato trasferimento Cosa filtra dall’Inghilterra
La mancata operazione di mercato ha lasciato il segno su Mateta. L’attaccante del Milan, che sembrava vicino a trasferirsi alla Juventus, ora si trova in difficoltà. Fonti dall’Inghilterra rivelano che l’ex obiettivo dei bianconeri è molto deluso e sfiduciato dopo aver visto sfumare la possibilità di cambiare squadra. La situazione sembra averlo colpito profondamente, e ora si aspetta di capire quale sarà il suo futuro.
. La Juve segue sempre con interesse le vicende che riguardano le avversarie dirette per i vertici della classifica. In questo contesto, fa rumore quanto accaduto sull’asse Londra-Milano. In poche ore, Jean-Philippe Mateta, seguito anche dai bianconeri, è passato dall’essere il protagonista di un possibile trasferimento di lusso al Milan alla conferma forzata al Crystal Palace. Il centravanti francese aveva attirato l’interesse di numerosi club durante questa finestra di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Mateta Milan, operazione a rischio per l’ex obiettivo di mercato della Juventus? Che cosa sta succedendo in queste ore
In queste ore si fa più concreta l’ipotesi che l’affare Mateta tra Milan e un club di Premier League possa saltare.
Mateta Milan, visite mediche in corso a Londra: ecco cosa manca per chiudere l’ex obiettivo della Juventus
A Londra, l’attaccante del Milan sta facendo le visite mediche.
