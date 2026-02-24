Mercato Inter sfuma il colpo a parametro zero? Le ultime su McKennie e il rinnovo con la Juventus

L’Inter ha visto sfumare l’opportunità di ingaggiare McKennie a parametro zero, a causa delle trattative ormai arrivate a un punto morto con la Juventus. La società nerazzurra aveva sperato di concludere l’affare senza esborso, ma i recenti sviluppi hanno complicato la situazione. La Juventus, invece, si concentra sul rinnovo del contratto del centrocampista, mentre i nerazzurri valutano altre opzioni di mercato. La situazione resta in continua evoluzione e rimane da seguire.

Inter News 24 Mercato Inter, arrivano nuovi aggiornamenti sul possibile rinnovo di McKennie con la Juventus e l’interesse dell’Inter. Il matrimonio tra Weston McKennie e la Juventus è destinato a durare ancora a lungo. Dopo le indiscrezioni dello scorso 10 febbraio, arriva la conferma definitiva: il texano si legherà ai bianconeri con un contratto a lunghissimo termine, valido fino al 2030. La volontà del giocatore è stata decisiva, avendo dato sin da subito la priorità assoluta alla permanenza a Torino nonostante le sirene provenienti dalla MLS e le voci di mercato che circolavano nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calciomercato Milan, sfuma il potenziale colpo McKennie: rinnovo con la Juventus ai dettagliIl Milan ha rinunciato all’acquisto di Weston McKennie perché il giocatore ha deciso di rinnovare il suo contratto con la Juventus, prolungando l’accordo fino al 2025.

Juve, rebus McKennie: il rinnovo non arriva e l’Inter punta il colpo a parametro zeroLa Juventus rischia di perdere Weston McKennie a zero.

