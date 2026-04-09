Mercato Inter affondo per Zekri | presentata l’offerta! Ausilio studia la strategia per battere la concorrenza

Sul mercato, l'Inter ha presentato un’offerta formale al Mechelen per il centrocampista Zekri. La società nerazzurra, guidata da Ausilio, sta valutando la strategia migliore per concludere l’affare, mentre la squadra belga riceve la proposta ufficiale. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi sulla trattativa, con l’Inter che cerca di superare la concorrenza e portare il giocatore in Italia.

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