Calciomercato Inter offerta ufficiale al Mechelen per Zekri! Il piano di Ausilio

L'Inter ha presentato un'offerta ufficiale al Mechelen per il centrocampista Zekri. La proposta, secondo quanto raccolto, ammonta a circa 4 milioni di euro. La trattativa riguarda il trasferimento del giocatore e segue le mosse del club nerazzurro sul mercato. Il nome di Zekri è entrato nelle discussioni come possibile nuovo acquisto per rinforzare la rosa.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, i nerazzurri si muovono per Zekri del Mechelen: sul piatto un’offerta da 4.2 milioni di euro. I dettagli. L’ Inter di Cristian Chivu, reduce dal trionfo sulla Roma del 5 aprile e lanciata verso lo scudetto con i suoi 72 punti, guarda con estremo interesse al futuro e alla valorizzazione dei giovani talenti internazionali. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato belga Sacha Tavolieri, i nerazzurri avrebbero accelerato con decisione per Moncef Zekri, promettente terzino sinistro classe 2008 in forza al KV Mechelen. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Zekri e l’offerta da 4. 🔗 Leggi su Internews24.com

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