Cicciolata mercatini e stand gastronomici aprono le porte alla Festa del maiale di Montiano

La Festa del Maiale di Montiano torna domenica 25 gennaio con la sua 19ª edizione. L’evento offre un’occasione per scoprire le specialità gastronomiche locali attraverso mercatini, stand e degustazioni. Un appuntamento che valorizza le tradizioni culinarie del territorio e invita i visitatori a vivere una giornata dedicata alla buona cucina in un’atmosfera autentica e tranquilla.

Le specialità culinarie tornano protagoniste nel weekend. A Montiano, infatti, domenica 25 gennaio si celebra la 19esima edizione della Festa al Maiale con una giornata tutta all'insegna della gastronomia. La manifestazione celebra le antiche usanze legate alla lavorazione delle carni suine.

