Milano-Cortina Meloni devasta la sinistra con questo video | Siete nemici dell' Italia

Sabato a Milano si sono verificati nuovi scontri tra la polizia e gli antagonisti che contestano l’organizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. La polizia ha usato i mezzi per disperdere i manifestanti, che hanno risposto con lanci di oggetti e fischi. La scena ha suscitato rabbia e polemiche, anche a livello politico, con Meloni che ha attaccato duramente la sinistra in un video. La tensione continua a salire mentre le proteste si moltiplicano e la città si divide tra chi sostiene le Olimpiadi e

I nuovi scontri di sabato a Milano tra la polizia e gli antagonisti che contestano l'organizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina hanno provocato rabbia e indignazione nel resto del Paese e nella politica. E oggi arriva la condanna, durissima, della premier Giorgia Meloni. "Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata - sottolinea il presidente del Consiglio sui social -. Poi ci sono loro: i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano ' contro le Olimpiadi', facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo.

