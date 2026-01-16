Selvaggia Lucarelli rosica perché Chiara Ferragni non è finita in carcere? Ma per favore | così zittisce chi l’accusa

L’attenzione si concentra ora sulle reazioni pubbliche al proscioglimento di Chiara Ferragni nel caso Pandoro. Selvaggia Lucarelli ha commentato la vicenda, suscitando discussioni online. La vicenda, ormai conclusa in tribunale, continua a essere oggetto di analisi e opinioni, riflettendo la complessità delle dinamiche tra notorietà, giustizia e opinione pubblica.

All’indomani del proscioglimento di Chiara Ferragni nel caso Pandoro, il dibattito non si è fermato alla vicenda giudiziaria. A infiammare ulteriormente i social è stato il bersaglio facile di sempre: Selvaggia Lucarelli. Accusata da alcuni di “ rosicare ” perché l’influencer non è finita in carcere, la giornalista ha deciso di rispondere punto per punto, chiarendo una posizione che, in realtà, non è mai cambiata nel tempo. Adesso parla Selvaggia Lucarelli: ecco le sue parole all’indomani del proscioglimento di Chiara Ferragni. Dopo la decisione del tribunale, Selvaggia Lucarelli è intervenuta per precisare un aspetto tecnico spesso ignorato nel racconto mediatico: Chiara Ferragni è stata prosciolta, non assolta. 🔗 Leggi su Donnapop.it

