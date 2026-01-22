Il Parlamento UE chiede di rendere operativa la clausola di difesa reciproca dell’UE

Il Parlamento europeo ha richiesto, il 21 gennaio, di rendere più operative le disposizioni sulla clausola di difesa reciproca dell’UE. Questa richiesta nasce in un contesto di incertezza crescente riguardo all’affidabilità della NATO e mira a rafforzare la cooperazione tra gli stati membri in materia di sicurezza e difesa comune.

In un contesto di crescente incertezza sull’affidabilità della NATO, il Parlamento europeo ha chiesto il 21 gennaio maggiore chiarezza sulla clausola di difesa reciproca dell’Unione europea. Nella relazione annuale del Parlamento sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), adottata con 395 voti a favore, 197 contrari e 70 astensioni, i deputati avvertono che le ripetute aggressioni della Russia hanno minato l’ordine di sicurezza europeo ed evidenziato “il fallimento dei relativi processi istituzionali e politici”. Sostengono inoltre che s olo una cooperazione basata su regole concordate congiuntamente può salvaguardare dalla guerra e garantire una sicurezza comune, e chiedono una rinnovata architettura di sicurezza europea che rafforzi la cooperazione dell’UE con la NATO.🔗 Leggi su Quotidiano.net

Ue-Mercosur, rischia di slittare l’applicazione dell’accordo: Parlamento Europeo approva ricorso a Corte UeIl Parlamento Europeo ha approvato un ricorso presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea riguardante l’accordo commerciale tra l’UE e il Mercosur.

Mercosur, accordo bloccato. Il Parlamento Ue chiede un parere alla Corte di giustiziaIl Parlamento europeo ha richiesto un parere alla Corte di giustizia sullo stato dell’accordo con il Mercosur, ancora in fase di blocco.

Ue-Mercosur, il Parlamento Europeo chiede un parere giuridico sull'accordoSTRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Parlamento europeo ha deciso di chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione di valutare se ... iltempo.it

Mercosur, stop dal Parlamento UE: dubbi giuridici e proteste mettono in dubbio l’accordo. La Lega esultaPer pochi voti l’Eurocamera chiede il parere della Corte di Giustizia. Crescono le perplessità su un’intesa considerata strategica da Bruxelles, ma sempre più contestata da agricoltori e parte dei dep ... laprovinciadivarese.it

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che chiede alla Corte di giustizia UE di verificare la compatibilità dell'Accordo UE-Mercosur con il diritto comunitario, in particolare su compensazioni, principio di precauzione e ruolo ridotto dei parlamenti n - facebook.com facebook

UE-Mercosur: il Parlamento europeo ha deciso di chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea di valutare se l’accordo UE-Mercosur sia conforme ai Trattati dell’UE. I dettagli: x.com