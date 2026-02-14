Marco Rubio e il dialogo tra Usa e Ue | Vogliamo un’Europa forte

Marco Rubio, senatore statunitense, ha espresso il desiderio di rafforzare i legami tra Stati Uniti e Unione Europea, sottolineando l'importanza di un’Europa solida. Durante un incontro a Bruxelles, ha affermato che gli USA considerano l’Europa come un elemento fondamentale della civiltà occidentale e desiderano collaborare strettamente per affrontare le sfide comuni. Rubio ha anche ricordato che le due sponde dell’Atlantico condividono valori e interessi, e ha insistito sulla necessità di mantenere un fronte unito.

«Siamo parte di un'unica civiltà, la civiltà occidentale. Siamo connessi. Vogliamo che l'Europa sia forte. Crediamo che l'Europa debba sopravvivere. In definitiva, il nostro destino è intrecciato al vostro». Marco Rubio sceglie la diplomazia e i toni concilianti nel suo intervento alla Conferenza di Monaco. Il contesto è lo stesso da cui, esattamente un anno fa, il vicepresidente americano J.D. Vance sferrò un attacco frontale contro l'Europa e il suo modello politico-economico, lasciando di stucco tutti i leader europei e anticipando un drastico cambiamento nei rapporti tra Usa e Ue. «Vogliamo rivitalizzare l'antica amicizia tra Usa e Ue».