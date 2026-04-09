meloni sgomberato il campo da polemiche vi sfido sulla politica vera

Il governo ha recentemente affrontato alcune tensioni interne, con il premier che ha richiesto a diversi membri di fare un passo indietro, nonostante abbiano contribuito in passato. La leader della maggioranza ha affermato che la coalizione è compatta e ha espresso soddisfazione per i vicepremier, sottolineando la solidità del sostegno politico. In un'intervista, ha anche sfidato gli avversari politici a confrontarsi sulla proposta di riforme concrete, lasciando intendere che il dibattito si sposterà su temi più sostanziali.

"La maggioranza è solida e coesa " e sono "orgogliosa dei vicepremier Tajani e Salvini ". Di recente "ho chiesto un passo indietro" ad alcuni esponenti del governo che pure "avevano lavorato bene. Non sono state scelte semplici, né indolori" ma "abbiamo anteposto di nuovo l' interesse della nazione a quella del partito. Non abbiamo tempo da perdere in polemiche infinite e pretestuose, che spostano il dibattito" che deve restare centrato sulle "soluzioni necessarie per i cittadini. Sgomberato il campo vi sfido sulla vera politica, ad un dibattito nel merito ". "Lo scenario" internazionale "non consente più a nessuno di cavarsela dicendo è tutta colpa della Meloni, finanche l'aumento del prezzo mondiale del petrolio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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