Al centro del referendum sulla giustizia c’è il ruolo dei giudici rispetto alla politica. La discussione riguarda chi ha il potere di decidere sulle questioni legate alle leggi e alle norme che regolano il sistema giudiziario. La questione coinvolge un cambiamento che potrebbe influenzare l’equilibrio tra i diversi rami dello Stato. La scelta riguarda quindi direttamente il funzionamento delle istituzioni e le prerogative delle figure che le rappresentano.

C’è una posta in gioco molto più alta, pericolosamente nascosta dietro al referendum sulla giustizia. Una posta in gioco per nulla teorica, al contrario di come potrebbe sembrare. Perché è piena di sostanza, di potere concreto. Moneta sonante, insomma. La magistratura potrebbe conquistare (o dovrebbe rinunciarvi in modo pressoché definitivo, se vincesse il Sì) la meta finale, desiderata da tempo: la piena legittimazione democratica e rappresentativa, cioè la sovranità. Il che significa che i giudici potrebbero rivendicare la pari dignità, lo stesso rango costituzionale e istituzionale delle loro decisioni rispetto a quelle prese dal potere legislativo ed esecutivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La vera posta in gioco al referendum: il primato dei giudici sulla politica

