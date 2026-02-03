Il governo di Giorgia Meloni spinge per approvare le nuove misure sul pacchetto sicurezza, mentre le opposizioni sembrano indecise e poco convinte. Meloni invita le forze di opposizione a votare insieme, ma finora sembrano sfuggire alle decisioni. La tensione cresce e l’attesa si fa più intensa.

Pacchetto sicurezza, tra le nuove misure al vaglio e il pressing di governo e premier Meloni, la maschera dell’opposizione sta per cadere. Mentre le strade di Torino portano ancora i segni della guerriglia scatenata dalle frange dell’estremismo rosso e dai sodali di Askatasuna, Giorgia Meloni decide di rompere gli indugi e sparigliare le carte. Non più solo parole, ma un atto formale che costringa il “campo largo” (o presunto tale) a scegliere da che parte stare: con lo Stato o con chi lo assalta. Non solo. Dopo la devastazione di Torino e le violenze sulle forze dell’ordine, il governo mette il turbo al pacchetto sicurezza che vuole portare rapidamente al traguardo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pacchetto sicurezza: le misure in arrivo. Meloni sfida le opposizioni che nicchiano e svicolano: “Votiamo insieme”

La tensione politica a Torino si fa sentire.

La premier Meloni ha chiamato a raccolta le opposizioni, chiedendo di votare insieme le nuove norme sulla sicurezza.

Argomenti discussi: In arrivo un nuovo Decreto Sicurezza, cosa sappiamo su quanto prevede; Sicurezza, dal fermo preventivo allo scudo penale per gli agenti: le norme al vaglio del governo; Dallo scudo penale per gli agenti alla stretta sui coltelli ai minori: le misure del pacchetto sicurezza; Pacchetto sicurezza, le misure in arrivo: cosa prevede. La premier Meloni alle opposizioni: Votiamo.

Pacchetto Sicurezza, l’ok slitta a giovedì: non ci sarà la cauzione per le piazze. La Lega protesta: Misura necessariaIl decreto e il disegno di legge firmati da Piantedosi saranno all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di dopodomani. Ancora in bilico il fermo preventivo di 12 ore ... ilfattoquotidiano.it

Pacchetto Sicurezza, dal fermo preventivo allo ‘scudo’ penale: le misure in arrivoLeggi su Sky TG24 l'articolo Pacchetto Sicurezza, dal fermo preventivo allo ‘scudo’ penale: le misure in arrivo ... tg24.sky.it

Dovrebbe tenersi giovedì il prossimo CdM con il nuovo pacchetto #sicurezza. Ieri il vertice di governo a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni ribadisce il pieno sostegno alle forze dell'ordine e lancia un appello alle opposizioni per una risoluzione unitaria Carla Macr x.com

Accelerare, per dare un segnale. Approvare subito il pacchetto Sicurezza in Consiglio dei ministri (un decreto e un disegno di legge) per rispondere alle violenze di sabato sera a Torino contro le forze dell’ordine. Di Giacomo Salvini - facebook.com facebook