Dl Sicurezza fermo preventivo e cauzione | le proposte del governo Meloni alle opposizioni | Collaboriamo

Il governo Meloni si prepara a mettere a punto le nuove norme sul decreto Sicurezza, tra fermo preventivo e cauzione. Dopo gli scontri a Torino, il premier ha chiamato le opposizioni a collaborare, ma nel frattempo si lavora per definire le proposte. La questione resta calda e al centro del dibattito politico.

Il governo Meloni vuole fare il punto sul decreto Sicurezza in seguito agli scontri avvenuti a Torino. La guerriglia di sabato, durante la manifestazione in solidarietà del centro sociale Askatasuna, ha causato circa 100 feriti tra le forze dell’ordine e ha scatenato diverse polemiche tra le fila dei partiti politici. Nel testo del dl potrebbe essere inserito il fermo preventivo di 12 ore, voluto dal ministro dell’Interno Mateo Piantedosi, mentre il vicepremier Matteo Salvini chiede che venga esteso a 48 ore. Sul tavolo della discussione c’è anche un’eventuale cauzione, che secondo il ministro dei Trasporti e leader della Lega, dovrebbe essere pagata da chi organizza i cortei. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Questa mattina a Palazzo Chigi si è tenuto un vertice sulla sicurezza tra i membri del governo.

Il ministro Piantedosi ha annunciato che il nuovo decreto sicurezza sarà pronto entro gennaio e arriverà al Consiglio dei ministri.

