Decreto Bollette Capobianco Conflavoro | Sfida sarà garantire accesso piccole imprese a contratti di lungo termine per l' energia

Il decreto bollette ha portato alla luce una sfida concreta: garantire alle piccole imprese contratti di energia a lungo termine. Capobianco di Conflavoro sottolinea come l’obiettivo sia aiutare le aziende a bloccare i prezzi e evitare oscillazioni imprevedibili. La questione riguarda soprattutto le realtà che hanno difficoltà a negoziare accordi stabili con i fornitori. La soluzione potrebbe favorire una maggiore stabilità nei costi e una pianificazione più sicura.

© Iltempo.it - Decreto Bollette. Capobianco (Conflavoro): “Sfida sarà garantire accesso piccole imprese a contratti di lungo termine per l'energia”

“Apprezziamo molto la presa di coscienza sull'importanza dei contratti di lungo termine per l'energia, i cosiddetti PPA, che rappresentano una grande opportunità per stabilizzare i costi energetici. Ma la vera sfida sarà quella di garantire che anche le piccole imprese possano accedere a questi contratti, che finora sono stati in gran parte appannaggio delle grandi aziende, evitando che le Garanzie statali previste dal Decreto Bollette diventino un ulteriore vantaggio a chi già sfrutta le potenzialità di questi contratti”. Lo afferma Roberto Capobianco, Presidente di Conflavoro, commentando il Decreto Bollette approvato in Consiglio dei Ministri.🔗 Leggi su Iltempo.it Manovra, Capobianco (Conflavoro): lavoro e contratti al centro, ora politiche strutturali per le impreseLa Legge di Bilancio 2026 si concentra sul rafforzamento del lavoro e dei contratti, ponendo le basi per politiche più strutturali a sostegno delle imprese. Bocciato il decreto Energia: a rischio le piccole impreseIl decreto Energia è stato bocciato perché le prime versioni hanno già suscitato forti proteste tra le piccole imprese. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Decreto Bollette. Capobianco (Conflavoro): Sfida sarà garantire accesso piccole imprese a contratti di lungo termine per l’energia; Bce, prezzo energia in Italia +100% per le famiglie rispetto alle imprese come in Germania e Spagna, Francia a +64%. Decreto Bollette. Capobianco (Conflavoro): Sfida sarà garantire accesso piccole imprese a contratti di lungo termine per l’energiaApprezziamo molto la presa di coscienza sull’importanza dei contratti di lungo termine per l’energia, i cosiddetti PPA, che ... affaritaliani.it Nel decreto bollette un miliardo per i bonus ma l’industria vuole di piùROMA – Un contributo annuale di 55 euro per le bollette elettriche delle famiglie vulnerabili. Una misura a beneficio delle piccole e medie imprese. E una – spinto da Confindustria – per abbassare ... repubblica.it Decreto bollette, come funziona il bonus sociale da 115 euro: a chi spetta e come richiederlo Il provvedimento varato dal governo introduce il nuovo “sconto” - facebook.com facebook Decreto bollette, Cgil: misure tampone, servono riforme strutturali x.com