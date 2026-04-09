Durante un intervento pubblico, la premier ha risposto alle critiche provenienti dalle opposizioni, citando il padre defunto e affermando di non averlo visto dall’età di 11 anni. Il tono di voce si è alzato mentre riprendeva le accuse rivolte al suo governo dal centrosinistra, creando un momento di tensione nel discorso. La citazione personale ha attirato l’attenzione, suscitando reazioni tra i presenti.

Meloni attacca le opposizioni. E cita il padre morto: «Che non vedo da quando avevo 11 anni». Alza il tono della voce la premier quando torna sulle accuse del centrosinistra sulle presunte infiltrazioni della criminalità organizzata in FdI. «Intendiamo andare avanti sulla proposta di legge della presidente della commissione Antimafia Colosimo per togliere la potestà genitoriale ai boss mafiosi. Tanto per rispondere ancora una volta con il sorriso e i fatti all'ultima palata di fango infilata nel ventilatore da un'opposizione disperata che costruisce surreali teoremi su una mia presunta vicinanza con la criminalità organizzata, tirando in ballo un padre, morto per altro, che non vedo da quando avevo 11 anni», ha detto in aula alla Camera. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Meloni, perché ha citato il padre morto: «Non lo vedo da quando avevo 11 anni»

Femminicidi, Giovanna Cardile: «Mio padre ha ucciso mia madre davanti a me quando avevo 5 anni. Oggi lo Stato non m riconosce come vittima»«Questa volontà è nata dal fatto che non siamo riconosciuti come vittime dello Stato, come accade invece per gli orfani di mafia o di guerra», spiega.

Carlo Conti a “Verissimo”: “Mio padre è morto quando avevo 18 mesi”Carlo Conti, 64 anni di cui 40 trascorsi in Rai, è stato ospite per la prima volta a “Verissimo”.

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Quello che penso del discorso della presidente Meloni alla Camera. ———————————————- 1) Bene sulla politica estera, ma con una grave mancanza: continua a mancare una volontà di investire politicamente sulla costruzione di una sovranità eur - facebook.com facebook

Meloni ha fatto in Parlamento il primo comizio della campagna 2027. La premier non governa il Paese (e si vede dai risultati), ma si diverte a provocare l’opposizione. È una sfida che va raccolta a viso aperto. Le rispondo alle 14.15 dal Senato in diretta televisi x.com