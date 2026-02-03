Paolo Capone, leader dell’UGL, ha chiesto di mettere al centro le scelte condivise e la partecipazione per rafforzare le tutele dei lavoratori. In un dibattito sul tema dei salari, Capone ha sottolineato che bisogna lavorare su un quadro istituzionale stabile, che metta in primo piano la contrattazione collettiva e il coinvolgimento dei sindacati.

“Il tema dei salari richiede scelte condivise, da costruire all'interno di un quadro istituzionale solido, basato sul ruolo cardine della contrattazione collettiva e sulla partecipazione”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL. “Come ha ricordato il Presidente del CNEL Renato Brunetta, ‘la contrattazione collettiva non nasce come scambio tra offerte alternative, ma come percorso istituzionale di rappresentanza'. I dati parlano chiaro: secondo il CNEL, il 97% della forza lavoro privata è coperto dai contratti collettivi nazionali leader”, prosegue Capone. “Questo dimostra che la contrattazione collettiva è già oggi lo strumento centrale di tutela dei salari e dei diritti dei lavoratori e che qualsiasi soluzione che ne indebolisca il ruolo rischia di produrre effetti controproducenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Paolo Capone (Leader UGL): “Necessarie scelte condivise e partecipazione, per rafforzare tutele dei lavoratori”

Approfondimenti su Paolo Capone UGL

Il leader dell’UGL, Paolo Capone, ha chiesto un dialogo più aperto tra sindacati e datori di lavoro per migliorare le tutele dei lavoratori.

ASM Rieti ha avviato la procedura per l’elezione di un rappresentante dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione, segnando un passo importante verso una maggiore partecipazione dei dipendenti alla gestione aziendale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Paolo Capone UGL

Argomenti discussi: Torino. Paolo Capone, Leader UGL: Chi attacca la Polizia attacca lo Stato e la convivenza civile; Milano Cortina, Paolo Capone, Leader UGL: Rivedere il calendario degli scioperi per garantire Olimpiadi sicure e servizi essenziali; Torino Paolo Capone Leader UGL | Chi attacca la Polizia attacca lo Stato e la convivenza civile; Dati Istat. Paolo Capone, Leader UGL: Positiva Crescita delle retribuzioni contrattuali.

Contrattazione. Paolo Capone, Leader UGL: Necessarie scelte condivise e partecipazione, per rafforzare tutele dei lavoratoriCapone: Il tema dei salari richiede scelte condivise, da costruire all’interno di un quadro istituzionale solido, basato sul ruolo cardine della contrattazione collettiva e sulla partecipazione ... ilgiornale.it

Torino. Paolo Capone, Leader UGL: Chi attacca la Polizia attacca lo Stato e la convivenza civileLe immagini che arrivano da Torino sono inaccettabili. Durante la manifestazione pro Askatasuna si è assistito a una violenza inaudita. affaritaliani.it

#citazioniugl # # intervento del Segretario Generale #UGL Francesco Paolo Capone al e - facebook.com facebook

Milano Cortina, Paolo Capone, Leader UGL: "Rivedere il calendario degli scioperi per garantire Olimpiadi sicure e servizi essenziali" x.com