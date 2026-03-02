Il leader dell’UGL ha espresso preoccupazione per le possibili conseguenze economiche e sociali di un attacco condotto da Israele e Stati Uniti contro l’Iran, sottolineando l’importanza di adottare misure preventive per proteggere famiglie, lavoratori e il sistema produttivo. La dichiarazione arriva in un momento in cui tensioni internazionali aumentano e si temono ripercussioni su vari settori.

"Destano forte preoccupazione le possibili ricadute economiche e sociali dell’attacco congiunto condotto da Israele e Stati Uniti contro l’Iran. In un contesto geopolitico già fortemente instabile è indispensabile adottare misure preventive per tutelare famiglie, lavoratori e sistema produttivo dalle conseguenze che potrebbero derivare da un eventuale prolungamento del conflitto. Le tensioni nell’area del Golfo stanno già generando forti oscillazioni nei mercati energetici, con il rischio di rialzi significativi dei prezzi legati alla sicurezza delle rotte marittime e, in particolare, alla situazione dello Stretto di Hormuz, snodo essenziale per l’approvvigionamento globale di petrolio e gas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Iran, Paolo Capone, Leader UGL: “È indispensabile adottare misure preventive per tutelare famiglie, lavoratori e sistema produttivo”

