Meloni | Palata di fango tirando in ballo mio padre morto che non vedo da quando avevo 11 anni – Il video

Durante un intervento pubblico, il presidente del Consiglio ha criticato un video in cui vengono fatte accuse che coinvolgono anche suo padre, deceduto anni fa. Ha dichiarato di non aver più visto suo padre dall’età di 11 anni. Nel frattempo, si è parlato di una proposta di legge presentata dalla presidente della commissione Antimafia, mirata a revocare la potestà genitoriale ai soggetti condannati per reati di mafia.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Intendiamo andare avanti sulla proposta di legge della presidente della commissione Antimafia Colosimo per togliere la potestà genitoriale ai boss mafiosi. Tanto per rispondere ancora una volta con il sorriso e i fatti all'ultima palata di fango infilata nel ventilatore da un'opposizione disperata che costruisce surreali teoremi su una mia presunta vicinanza con la criminalità organizzata, tirando in ballo un padre, morto per altro, che non vedo da quando avevo 11 anni". Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua informativa sull'azione del Governo", in Senato. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Meloni, perché ha citato il padre morto: «Non lo vedo da quando avevo 11 anni» Meloni: «In Iran arrivati a un passo dal punto di non ritorno. Né dimissioni né rimpasto. Da opposizioni fango su mio padre morto»«Vi sfido anche su questo, non solo solita ingerire nel lavoro della commissioni» ma «mi permetto di chiedere alla commissione parlamentare antimafia... Meloni: Palata di fango tirando in ballo mio padre morto, che non vedo da quando avevo 11 anni Temi più discussi: Meloni in Parlamento: 'In Iran sfiorato il punto di non ritorno'; Governo: Meloni sceglie la difesa a tutto campo, ma resta il nodo del rapporto con l'America di Trump; Da oggi alla Camera la legge elettorale. L’ipotesi: premio di maggioranza ridotto; Lo sbarco della legge elettorale, il centrodestra cerca il dialogo ma c’è il muro delle opposizioni. Meloni: Palata di fango tirando in ballo mio padre morto, che non vedo da quando avevo 11 anni(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Intendiamo andare avanti sulla proposta di legge della presidente della commissione Antimafia Colosimo per ... quotidiano.net Meloni cita il padre morto: «Non lo vedo da quando avevo 11 anni». Standing ovation della maggioranzaMeloni attacca le opposizioni. E cita il padre morto: «Che non vedo da quando avevo 11 anni». Alza il tono della voce la premier quando torna sulle accuse del centrosinistra ... ilmattino.it Agenzia Vista. . #Meloni: Contro di me palata di fango nel ventilatore - facebook.com facebook #Meloni: Contro di me palata di fango nel ventilatore x.com