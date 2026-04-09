Meloni | Né dimissioni né rimpasto governiamo per cinque anni

Il premier ha dichiarato che non ci saranno dimissioni né rimpasto di governo e che l'esecutivo rimarrà in carica per i prossimi cinque anni. La sua comunicazione è avvenuta durante un'informativa alla Camera in cui ha affrontato vari temi, tra cui la situazione nello stretto di Hormuz, la crisi in Medio Oriente e i rapporti con gli Stati Uniti. La discussione ha coinvolto anche questioni di politica estera e sicurezza internazionale.

Così il premier durante l'informativa alla Camera sull'azione del governo, che ha toccato anche i temi di Hormuz, della crisi in Medio Oriente e del rapporto con gli Stati Uniti. Quindi la stoccata alla leader Pd sul rapporto Europa-Usa e l'unità dell'Occidente: «Mi verrebbe da dire, prendendo a prestito una frase cara a Elly Schlein, che noi siamo testardamente unitari. E se può permettersi di esserlo lei rispetto alle variopinte forze politiche che compongono il campo largo, potrò ben permettermelo io rispetto a Europa e Stati Uniti che stanno insieme da molto, molto tempo». Agli inizi del boom economico, il blocco del petrolio fece temere il peggio. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Meloni: «Né dimissioni né rimpasto, governiamo per 5 anni»

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Meloni: 'Alla Camera solo insulti e demagogia. Né dimissioni né rimpasto'. Opposizioni all'attaccoNel primo pomeriggio l'informativa della premier si è spostata al Senato. ansa.it

L'attacco di Meloni alle opposizioni in Aula: 'Testardamente unitari con Usa e Europa' #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/04/09/meloni-alla-camera-solo-insulti-e-demagogia.-ne-dimissioni-ne-rimpasto.-opposizioni-allattacco_d45e4691-f1ed- - facebook.com facebook

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