Meloni in Parlamento per l’informativa sull’azione del suo esecutivo | No a elezioni anticipate – La diretta

Oggi il capo del governo si presenta davanti alle camere per illustrare le azioni del suo esecutivo. La seduta si svolge con l’obiettivo di rispondere alle domande dei parlamentari e chiarire gli obiettivi raggiunti. Durante l’intervento, ha affermato che non ci saranno elezioni anticipate e ha ribadito il sostegno alla maggioranza in carica. La discussione prosegue con interventi di vari rappresentanti politici, trasmessa in diretta.

È il giorno dell’informativa di Giorgia Meloni in Parlamento. Dopo l’intervento tenuto martedì dal ministro della Difesa Guido Crosetto sull’uso della basi militari Usa in Italia, la premier si presenta in Aula per riferire sui principali temi sul tavolo, dalla guerra in Iran alla crisi energetica, passando per il caso Piantedosi. L'informativa di Meloni in Parlamento – La diretta Inizio diretta: 090426 09:00 Fine diretta: 090426 20:00 09:17 090426 Meloni: "Dopo referendum non serve né ripartenza né rimpasto" “Non sono qui per parlare di quello che è stato, ma per sgomberare il campo da troppe fantasiose ricostruzioni e delineare quello che sarà. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni in Parlamento per l’informativa sull’azione del suo esecutivo: “No a elezioni anticipate” – La diretta Governo Meloni, l’informativa alle Camere della premier sull’azione dell’esecutivo: guerra e crisi energetica al centro: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo gli attacchi di Israele in Libano al convoglio Unifil, e la dura condanna della premier:... Governo, Meloni disponibile a riferire in Parlamento sull’azione dell’esecutivoLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato la sua disponibilità a riferire in Parlamento per illustrare l’azione di Governo. Temi più discussi: Informativa sull'azione del Governo, il Presidente Meloni in Parlamento; Meloni mai così dura con Israele, in Parlamento per il rilancio; Meloni in Aula per l'informativa alle Camere, opposizioni pronte allo scontro; Meloni in Parlamento dopo la sconfitta al referendum: la premier riferirà il 9 aprile. Né voto anticipato né rimpasti. Governo, Meloni in Parlamento per l’informativa sull’azione del suo esecutivo: No a elezioni anticipate – La direttaÈ il giorno dell'informativa di Giorgia Meloni in Parlamento. Dopo l'intervento tenuto martedì dal ministro della Difesa Guido Crosetto sull'uso della basi ... lapresse.it Meloni in Parlamento: Riforma Giustizia occasione persa. No dimissioni o rimpasto. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it Meloni, oggi il discorso alle Camere - facebook.com facebook #Meloni: condanna per l’attacco al convoglio italiano in #Libano, #Israele dovrà chiarire x.com