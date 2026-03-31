Governo Meloni disponibile a riferire in Parlamento sull’azione dell’esecutivo

La presidente del Consiglio ha comunicato la sua disponibilità a presentarsi in Parlamento per fornire chiarimenti sull’attività del Governo. La decisione arriva in un momento in cui si discute di questioni legate all’operato dell’esecutivo e alle sue future azioni. La richiesta di chiarimenti è stata avanzata da alcuni gruppi parlamentari, che hanno chiesto un intervento diretto della premier.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato la sua disponibilità a riferire in Parlamento per illustrare l’azione di Governo. Ho informato il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera Lorenzo Fontana che la premier potrebbe essere in Parlamento nel corso della prossima settimana”. Lo annuncia Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. La richiesta delle opposizioni all’indomani del referendum. Mercoledì scorso le opposizioni avevano chiesto un’informativa urgente della premier dopo la sconfitta arrivata al referendum. “Quello che è successo in questi giorni segna una dura sconfitta per il governo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Governo, Meloni disponibile a riferire in Parlamento sull’azione dell’esecutivo Articoli correlati Niscemi, Musumeci disponibile a riferire in Parlamento. Ma le opposizioni vogliono Meloni in Aula e chiedono le dimissioni del ministroIl ministro Nello Musumeci ha dato la disponibilità a riferire in Aula alla Camera il 4 febbraio sulla tragedia di Niscemi. L'Italia nega l'uso della base di Sigonella agli Usa. L'ordine partito da Crosetto coi bombardieri già in volo. Meloni: "Disponibile a riferire in Parlamento"Agli Stati Uniti è stato negato l'utilizzo della base aerea di Sigonella per le operazioni militari in Iran. Aggiornamenti e notizie su Governo Meloni disponibile a riferire... Temi più discussi: Schlein: Meloni responsabile della sconfitta al referendum. Le primarie? Disponibile, ma ora non sono la priorità; Schlein sul referendum: Nel Paese esiste una maggioranza alternativa. Basta stravolgere la Carta; Referendum, vittoria del No con il 54%. Meloni: rispettiamo la decisione degli italiani. Schlein: c’è maggioranza alternativa, disponibile a primarie; Archiviato il referendum, nel campo largo si apre la partita delle primarie: Conte lancia la sfida, Schlein apre, c'è anche Ruffini. Ma Salis: Per me sono sbagliate. Governo, Meloni disponibile a riferire in Parlamento sull’azione dell’esecutivoLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato la sua disponibilità a riferire in Parlamento per illustrare l'azione di Governo. Ho informato il ... lapresse.it Governo: Ciriani, Meloni disponibile a riferire in Parlamento prossima settimana(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 mar - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato la sua disponibilita' a riferire in Parlamento per ... ilsole24ore.com Anche a marzo l’Istat certifica l’aumento del prezzo del carrello della spesa che vola al +2,2%, ma anche dell’inflazione che continua a salire. Cosa sta facendo il Governo Meloni per arginare il carovita crescente Nulla! E mentre i portafogli continuano a svuo - facebook.com facebook Sigonella, @ellyesse : governo venga in Parlamento a dire No a uso basi "La decisione del governo su Sigonella conferma le preoccupazioni che, proprio sulla base siciliana, abbiamo avanzato in tutte queste settimane: gli USA vogliono utilizzare il nostro terr x.com