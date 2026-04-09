Meloni in Parlamento | No a elezioni anticipate Non scappo dai problemi – La diretta

Oggi in Parlamento si svolge l’informativa di Giorgia Meloni, che ha dichiarato di essere contraria alle elezioni anticipate e ha affermato di non voler evitare i problemi. La premier ha parlato di fronte ai membri dell’aula dopo l’intervento tenuto martedì, senza fornire dettagli ulteriori sui contenuti del discorso. La discussione si svolge in un momento di tensione politica, con diversi esponenti che si sono succeduti nel dibattito.

È il giorno dell’informativa di Giorgia Meloni in Parlamento. Dopo l’intervento tenuto martedì dal ministro della Difesa Guido Crosetto sull’uso della basi militari Usa in Italia, la premier si presenta in Aula per riferire sui principali temi sul tavolo, dalla guerra in Iran alla crisi energetica, passando per il caso Piantedosi. L'informativa di Meloni in Parlamento – La diretta Inizio diretta: 090426 09:00 Fine diretta: 090426 20:00 09:52 090426 Opposizioni rumoreggiano sulla sicurezza, Meloni: "Vi vedo nervosi, colleghi" Giorgia Meloni elenca, nell’aula della Camera, i provvedimenti messi in campo dal Governo sul tema sicurezza e le opposizioni rumoreggiano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni in Parlamento: “No a elezioni anticipate. Non scappo dai problemi” – La diretta Leggi anche: Meloni in Parlamento per l’informativa sull’azione del suo esecutivo: “No a elezioni anticipate” – La diretta Leggi anche: Meloni in Parlamento, la diretta. “Né rimpasto nè dimissioni. Io non scappo” Temi più discussi: Meloni in aula per la fase due. Consegna del silenzio ai vice: Adesso non parlate di voto; Meloni in Parlamento, oggi informativa sull'azione di governo; Meloni dica quattro parole: Trump si deve fermare; Cautela di Meloni sulle basi, no agli Usa nel rispetto dei trattati. Meloni in Parlamento: Riforma Giustizia occasione persa. No dimissioni o rimpasto. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it Meloni in Parlamento, la diretta. Né rimpasto nè dimissioni. Io non scappoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net "Nessuna intenzione di fare un rimpasto" ha dichiarato Giorgia Meloni nella informativa in aula della Camera. "Leggo, ormai da settimane, bizzarre ricostruzioni sulle conseguenze del voto referendario. Si continua a parlare di dimissioni imminenti del governo - facebook.com facebook Meloni: "Né dimissioni né rimpasto: governiamo fino alla fine, non scappiamo" x.com