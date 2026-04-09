Meloni in Parlamento | No a elezioni anticipate né a rimpasto Non scappo dai problemi – La diretta

Oggi in Parlamento si svolge l'intervento di un membro del governo, che ha dichiarato di opporsi sia alle elezioni anticipate che a un rimpasto di governo. La politica ha affermato di non voler sottrarsi alle responsabilità e di non evitare le questioni aperte. La seduta segue un intervento precedente di un altro rappresentante del governo, e si concentra sulla posizione ufficiale rispetto alle prossime scelte istituzionali.

Home > Politica > La premier sull’Iran: “A un passo da punto non ritorno. Impegnati a ripristinare la piena libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz” È il giorno dell’informativa di Giorgia Meloni in Parlamento. Dopo l’intervento tenuto martedì dal ministro della Difesa Guido Crosetto sull’uso della basi militari Usa in Italia, la premier si presenta in Aula per riferire sui principali temi sul tavolo, dalla guerra in Iran alla crisi energetica, passando per il caso Piantedosi. “Non sono solita ingerire nel lavoro delle commissioni... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni in Parlamento: “No a elezioni anticipate né a rimpasto. Non scappo dai problemi” – La diretta Leggi anche: Meloni in Parlamento: “No a elezioni anticipate. Non scappo dai problemi” – La diretta Leggi anche: Meloni in Parlamento, la diretta. “Né rimpasto nè dimissioni. Io non scappo” Temi più discussi: Meloni in aula per la fase due. Consegna del silenzio ai vice: Adesso non parlate di voto; Meloni in Parlamento, oggi informativa sull'azione di governo; Meloni dica quattro parole: Trump si deve fermare; Cautela di Meloni sulle basi, no agli Usa nel rispetto dei trattati. Meloni in Parlamento: In Iran vicini a punto di non ritorno. DIRETTALeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it Meloni in Parlamento, la diretta. Né rimpasto nè dimissioni. Io non scappoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Una foto di 7 anni fa, emersa da un’inchiesta di Report e ripresa da diversi quotidiani, mostra Giorgia Meloni insieme a Gioacchino Amico, indicato come presunto referente del clan senese. Serve chiarezza, senza giri di parole: Giorgia Meloni adesso spieghi i - facebook.com facebook #Meloni: condanna per l’attacco al convoglio italiano in #Libano, #Israele dovrà chiarire x.com