Anch’io me ne vado con Vannacci Scossone in parlamento l’annuncio ufficiale | Lui è meglio

Questa mattina, nel Parlamento italiano, è arrivata una notizia che ha fatto discutere. Un parlamentare ha annunciato ufficialmente che anche lui seguirà Vannacci, dicendo: “Anch’io me ne vado con Vannacci”. La decisione ha sorpreso molti, e il motivo è chiaro: secondo alcuni, lui è meglio. Questa scelta segna un nuovo passo nel panorama politico di destra, con l’avvio del progetto Futuro Nazionale legato proprio a Vannacci. La vicenda sta già creando tensioni e fa discutere tra i politici e gli osservatori.

Un nuovo passaggio politico all’interno dell’area di destra arriva dal Parlamento e riguarda l’avvio del progetto Futuro Nazionale legato a Roberto Vannacci. La decisione viene rivendicata pubblicamente e viene indicata come potenzialmente seguita da ulteriori adesioni. È infatti un deputato a dichiarare apertamente la scelta di aderire al nuovo percorso: “Io seguirò Roberto Vannacci”, dice all’Agi, annunciando il suo passaggio a Futuro Nazionale. Roberto Vannacci e Futuro Nazionale: il primo parlamentare che aderisce. Il parlamentare che annuncia l’adesione è Emanuele Pozzolo, deputato di Vercelli eletto con Fratelli d’Italia e successivamente espulso dopo la vicenda dello sparo di Capodanno alla Pro Loco di Rosazza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

