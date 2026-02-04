Anch’io me ne vado con Vannacci Scossone in parlamento l’annuncio ufficiale | Lui è meglio
Questa mattina, nel Parlamento italiano, è arrivata una notizia che ha fatto discutere. Un parlamentare ha annunciato ufficialmente che anche lui seguirà Vannacci, dicendo: “Anch’io me ne vado con Vannacci”. La decisione ha sorpreso molti, e il motivo è chiaro: secondo alcuni, lui è meglio. Questa scelta segna un nuovo passo nel panorama politico di destra, con l’avvio del progetto Futuro Nazionale legato proprio a Vannacci. La vicenda sta già creando tensioni e fa discutere tra i politici e gli osservatori.
Un nuovo passaggio politico all’interno dell’area di destra arriva dal Parlamento e riguarda l’avvio del progetto Futuro Nazionale legato a Roberto Vannacci. La decisione viene rivendicata pubblicamente e viene indicata come potenzialmente seguita da ulteriori adesioni. È infatti un deputato a dichiarare apertamente la scelta di aderire al nuovo percorso: “Io seguirò Roberto Vannacci”, dice all’Agi, annunciando il suo passaggio a Futuro Nazionale. Roberto Vannacci e Futuro Nazionale: il primo parlamentare che aderisce. Il parlamentare che annuncia l’adesione è Emanuele Pozzolo, deputato di Vercelli eletto con Fratelli d’Italia e successivamente espulso dopo la vicenda dello sparo di Capodanno alla Pro Loco di Rosazza. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Approfondimenti su Vannacci Parlamento
Bandecchi: “Io con Vannacci? Non c’entro con l’estrema destra. Lui generale, io semplice soldato”
Stefano Bandecchi chiarisce la sua posizione sull’eventuale legame con Roberto Vannacci.
“Basta così, me ne vado”. Ballando con le stelle, l’annuncio del concorrente e cala il gelo
4) #VannacciRisponde: domande e risposte del Gen. Vannacci, scoprirete tante cose su di lui
Ultime notizie su Vannacci Parlamento
Argomenti discussi: Luca Trapanese, primo padre single adottivo d'Italia: Anch'io sono stato adottato; Polaroid, farfalle e rewind: Life is Strange e quella magia che i sequel non hanno mai replicato; Arnolfo, da 40 anni un teatro del gusto italiano: le 2 stelle Michelin di Gaetano Trovato; Assemblea eolico: vengo anch’io? No, tu no al ceo di European Energy.
“Anch'io me ne vado con Vannacci”. Scossone in parlamento, l'annuncio ufficiale: “Lui è meglio” - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.