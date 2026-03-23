Quello che doveva essere un referendum confermativo per una riforma della magistratura italiana si è trasformato, per le opposizioni, in un semplice voto politico contro il governo. Sono gli stessi leader dell’opposizione a confermarlo, a partire dal leader pentastellato Giuseppe Conte. “ Il segnale politico è forte, fortissimo ”. Lo segue a ruota la segretaria del Pd, Elly Schlein, secondo la quale “ arriva un messaggio politico chiaro a Meloni e al governo, che ora devono riflettere, devono ascoltare il Paese e le vere priorità”. I risultati. A scrutinio concluso, il 53,75% dei votanti ha rigettato la riforma, mentre i favorevoli non hanno superato il 46,25% dei votanti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Referendum giustizia, vince il “No”. Meloni: “Andiamo avanti, persa un occasione”

Articoli correlati

Referendum, Giorgia Meloni: «Occasione persa, avanti ma resta il rammarico»«La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza».

Referendum, Giorgia Meloni dopo la sconfitta: “Persa un’occasione per il Paese. Ma noi andremo avanti”. Manifestazioni in tutt’ItaliaROMA – “La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza.

Referendum giustizia, Meloni: Non vogliamo mortificare separazione poteri

Contenuti utili per approfondire Referendum giustizia

Temi più discussi: Più potere alla politica e Csm smantellato. Le incognite del sorteggio se vince il sì al referendum; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Cosa succede se al referendum sulla giustizia vince il Sì; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota.

Referendum giustizia, il no vince in 14 regioni, il sì in Lombardia, Veneto e Friuli. In bilico Valle d'Aosta e TrentinoReferendum giustizia, il Sì vince in tre regioni: Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Il No, secondo gli ultimi dati ancora ... msn.com

Referendum, vince il No: a scrutinio quasi finito è al 53,8%. Meloni: «Occasione persa, avanti ma resta il rammarico». Renzi: «Ha perso il tocco magico»Referendum Giustizia, la diretta. Hanno riaperto i seggi per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di ... ilmessaggero.it

"Tra i 18 e i 34 anni il No ha vinto con il 61%: i giovani hanno fatto la differenza, nonostante gli sia stato sottratto il diritto a votare fuori-sede". Così la segretaria dem Elly Schlein ha commentato il risultato del referendum giustizia 2026. "Abbiamo vinto, una mag facebook

Referendum Giustizia, Maurizio Landini: "La Costituzione rimane un riferimento insostituibile per gli italiani" #referendumgiustizia x.com