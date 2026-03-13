Durante un intervento pubblico, la leader di un partito di opposizione ha accusato il presidente del Consiglio di usare il referendum per fini politici, sostenendo che si tratta di una strumentalizzazione e di un modo per prendere in giro gli italiani. Ha inoltre raccomandato alla presidente del Consiglio di seguire l’appello del presidente della Repubblica, senza entrare nel merito delle sue proposte.

“Le sembra normale che una premier tratti gli italiani comestupidie dica che se passa il‘No’ al referendum‘ci sarannopiù stupratori’?Strumentalizzaredei fatti di attualità è grave“. È dura la segretaria del Partito Democratico,Elly Schlein, nel condannarele parole pronunciate ieri dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Quest’ultima ha parlato nel corso dell’evento di Fratelli d’Italia al Teatro Parenti di Milano per il“Sì” al referendum sulla Giustizia. La leader dem è intervenuta alla trasmissioneL’Aria che tira, in onda suLa7, ricordando che proprio l’attuale esecutivo èresponsabiledella liberazione di unostupratore. Il riferimento è alcaso Almasri, il generale libico arrestato su ordine dellaCorte Penale Internazionale(Cpi) sul territorio nazionale, marilasciato e rimpatriatodopo48 ore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum, Schlein attacca Meloni: “Strumentalizza, tratta gli italiani da stupidi”

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