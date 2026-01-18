Shane Douglas attacca TKO | Stanno spremendo la WWE e le stanno togliendo l’anima

Shane Douglas critica la gestione della WWE sotto TKO Group Holdings, evidenziando come questa possa compromettere l’identità e l’essenza del wrestling professionistico. In una recente dichiarazione, Douglas ha espresso preoccupazione per le strategie adottate, ritenendole dannose per la cultura e la tradizione della disciplina. La sua posizione mette in discussione il futuro della WWE e invita a riflettere sulle conseguenze di queste scelte.

Shane Douglas lancia l’allarme sulla direzione intrapresa dalla WWE sotto TKO Group Holdings, e non usa mezzi termini. Rispondendo alla preoccupazione di un fan durante il suo podcast, secondo cui TKO starebbe trattando la WWE come un asset da sfruttare nel breve periodo piuttosto che come un brand creativo da costruire nel lungo termine, la leggenda della ECW ha ammesso di vedere esattamente lo stesso problema. Il fan ha espresso il suo punto di vista in modo diretto, sostenendo che le nuove proprietà tendono spesso a tagliare i costi, aumentare i prezzi e riempire il prodotto di pubblicità, finendo per danneggiare ciò che lo rendeva speciale: “Vorrei conoscere la tua opinione sulla WWE sotto TKO. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Shane Douglas attacca TKO: “Stanno spremendo la WWE e le stanno togliendo l’anima” Leggi anche: Le Nike che si illuminano al buio stanno tornando — e i sneakerhead stanno già fingendo di non esserne felici Leggi anche: “Stanno volando”. Sondaggi politici, allarme per la destra! Proprio loro stanno rimontando Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Big news for Shane Bucci (DM Guitar)! He’s stepping into a new chapter as Adjunct Lecturer of Guitar at the State University of New York at Fredonia! We can’t wait to see all he accomplishes Shane is now featured on The Main: https://music.indiana.edu/n - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.