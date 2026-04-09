Meloni in Aula | sfida i problemi e non scappa dalle missioni difficili

Il 9 aprile 2026, in Aula alla Camera, la Presidente del Consiglio ha tenuto un intervento sull’attività del Governo. Durante la seduta, ha affrontato i temi legati alle responsabilità istituzionali e ha parlato delle sfide legate alle missioni complesse. La discussione si è concentrata sulla volontà di affrontare i problemi senza evitare le decisioni difficili. La Presidente ha sottolineato l’importanza di non scappare dalle responsabilità.

Durante l’informativa sull’operato del Governo tenutasi giovedì 09 aprile 2026 presso la Camera, la Presidente del Consiglio Meloni ha affrontato i temi della gestione delle responsabilità istituzionali. Davanti ai colleghi parlamentari, il capo dell’esecutivo ha dichiarato di non essere una persona incline alla fuga, sottolineando come non intenda evitare missioni percepite come poco sicure o allontanarsi dai problemi e dagli impegni assunti. La gestione politica del fronte delle responsabilità. Il discorso pronunciato da Meloni a Roma mette in luce un approccio personale volto a garantire la presenza fisica del vertice del governo durante le fasi più delicate della gestione statale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meloni in Aula: sfida i problemi e non scappa dalle missioni difficili Leggi anche: La nuova sfida tra Meloni e Schlein passa dalle Comunali Riciclaggio e intestazione fittizia di beni, la procura indaga i Caroccia. E il caso Delmastro arriva in Antimafia: Conte sfida Meloni a riferire in aulaDomani si riunirà il Comitato consultivo, l’organismo di Montecitorio incaricato di verificare “la sussistenza di eventuali violazioni” del codice di... Temi più discussi: La tregua last-minute dà una mano a Meloni. Oggi la sfida dell’aula; Meloni ‘sfida’ le opposizioni, riferirà in Parlamento il 9 aprile: i punti chiave del Governo; Meloni in Parlamento: 'In Iran sfiorato il punto di non ritorno'; La sfida di Schlein a Meloni nel faccia a faccia in Aula. Conte: Premier racconta realtà mitologica. Duello Meloni-Schlein in Aula, la premier: 'Da lei falsità'. La replica: 'La sfida l'hai già persa'Botta e risposta tra la presidente del Consiglio e la segretaria del Pd durante l'informativa alla Camera (ANSA) ... ansa.it La sfida di Schlein a Meloni nel faccia a faccia in Aula. Conte: Premier racconta realtà mitologica(Adnkronos) - Opposizioni all'attacco di Giorgia Meloni oggi, al termine dell'informativa urgente della premier alla Camera. Nel primo faccia a faccia in aula dopo il referendum, dalla leader dem ... notizie.it Ancora una volta Meloni viene in Aula a raccontare un’Italia in cui va tutto bene peccato che aumenti la pressione fiscale, la denatalità, il carovita, che tantissimi giovani abbiano lasciato il Paese negli ultimi anni e che il potere d’acquisto sia diminuito. Ma da tu - facebook.com facebook Botta e risposta in Parlamento tra le due leader. Meloni: 'Mente sulla precarietà'. La segretaria del Pd: 'Non avete fatto nulla, tocca a noi l'alternativa' #ANSA x.com