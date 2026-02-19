La nuova sfida tra Meloni e Schlein passa dalle Comunali

Il confronto tra Meloni e Schlein si concentra ora sulle elezioni comunali. La causa è la campagna per il referendum sulla giustizia, che sta tenendo banco in queste settimane. Dopo la conclusione della consultazione sulla riforma del ministro Carlo Nordio, i partiti si preparano a sfidarsi alle urne. La campagna elettorale si intensifica, con i leader che visitano i quartieri e incontrano i cittadini. Entrambi i fronti puntano a conquistare il consenso locale in vista delle prossime elezioni amministrative.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio sono in programma le prossime elezioni Amministrative. In palio ci sono 15 capoluoghi I partiti sono impegnati nella campagna per il referendum sulla giustizia. Una volta che sarà archiviata la consultazione popolare sulla riforma del guardasigilli Carlo Nordio centrodestra e campo largo si fronteggeranno nelle urne. Domenica 24 e lunedì 25 maggio infatti si svolgeranno le prossime elezioni Amministrative. Un appuntamento che riguarderà 626 Comuni, tra i quali 15 capoluoghi.

