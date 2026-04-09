Meloni in Aula oggi per l’informativa al Parlamento opposizioni sul piede di guerra
Oggi in Parlamento si svolge un’udienza importante con la premier che si presenta davanti ai parlamentari per un'informativa. È il primo incontro pubblico in Aula dopo il referendum e anche il primo in cui la leader del governo affronta questa situazione dopo aver subito una sconfitta elettorale. Le opposizioni si mostrano agitate e pronte a intervenire nel dibattito. La giornata si preannuncia ricca di tensioni e confronti.
(Adnkronos) – Sarà il primo faccia a faccia in Aula dopo il referendum. Il primo in cui la premier Giorgia Meloni si presenta in Parlamento dopo una sconfitta. E le opposizioni attendono la presidente del Consiglio al varco. "Fallimento", è la parola d'ordine. Nei capannelli a Montecitorio, i deputati della minoranza si aspettano una 'mossa'. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Temi più discussi: Misure governo, informativa in Aula della premier Meloni il 9 aprile; Giorgia Meloni in aula il 9 aprile: Riferirà sull'azione del governo; Informativa del Presidente Meloni sull'azione del Governo; Informativa Meloni su azione del Governo - Diretta Rai.
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