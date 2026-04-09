Meloni in Aula oggi per l’informativa al Parlamento opposizioni sul piede di guerra

Oggi in Parlamento si svolge un’udienza importante con la premier che si presenta davanti ai parlamentari per un'informativa. È il primo incontro pubblico in Aula dopo il referendum e anche il primo in cui la leader del governo affronta questa situazione dopo aver subito una sconfitta elettorale. Le opposizioni si mostrano agitate e pronte a intervenire nel dibattito. La giornata si preannuncia ricca di tensioni e confronti.

(Adnkronos) – Sarà il primo faccia a faccia in Aula dopo il referendum. Il primo in cui la premier Giorgia Meloni si presenta in Parlamento dopo una sconfitta. E le opposizioni attendono la presidente del Consiglio al varco. "Fallimento", è la parola d'ordine. Nei capannelli a Montecitorio, i deputati della minoranza si aspettano una 'mossa'. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Iran, oggi Tajani e Crosetto in Parlamento. Opposizioni in pressing: “In Aula venga Meloni”(Adnkronos) – L’Iran e l’evoluzione del quadro internazionale al centro delle comunicazioni che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il...

Nordio, abuso d’ufficio e opposizioni sul piede di guerra: ‘Imbarazzante’Il Parlamento europeo ha approvato che il reato di abuso d'ufficio venga previsto dagli ordinamenti nazionali.

Temi più discussi: Misure governo, informativa in Aula della premier Meloni il 9 aprile; Giorgia Meloni in aula il 9 aprile: Riferirà sull'azione del governo; Informativa del Presidente Meloni sull'azione del Governo; Informativa Meloni su azione del Governo - Diretta Rai.

Il rilancio di Meloni in AulaEccola di nuovo. Dopo diciassette giorni di un silenzio quasi assoluto, la premier riappare oggi nelle aule parlamentari: alle 9 a Montecitorio, alle 13 a Palazzo Madama. La formula scelta è quella de ... quotidiano.net

Meloni in Aula il 9 aprile: energia e rilancio del governo al centro dell’informativa. Cosa dirà la premierLa situazione in Medio Oriente richiede la massima attenzione, ma senza allarmismi. È questa la linea che da ore filtra da Palazzo Chigi e che ... msn.com

Convocato l’ambasciatore. Crosetto: inaccettabile. Meloni: irresponsabili CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook

#ottoemezzo L'attacco di Massimo Giannini a Trump e Netanyahu e una stoccata alla premier Meloni sul suo rapporto con USA e Israele x.com