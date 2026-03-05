Iran oggi Tajani e Crosetto in Parlamento Opposizioni in pressing | In Aula venga Meloni

Oggi in Parlamento, il ministro degli Esteri e il ministro della Difesa illustreranno le posizioni italiane su Iran e questioni internazionali. Le opposizioni chiedono che in Aula sia presente anche il presidente del Consiglio. La discussione riguarda le recenti evoluzioni della politica internazionale e l’attenzione verso la regione mediorientale. L’appuntamento si svolge nel pieno di richieste di chiarimenti da parte delle forze politiche.

(Adnkronos) – L’Iran e l’evoluzione del quadro internazionale al centro delle comunicazioni che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, terranno oggi giovedì 5 marzo in Parlamento. L’appuntamento in Aula alla Camera è alle 10. I due ministri interverranno anche al Senato. Ieri intanto a Palazzo Chigi si è svolto un nuovo vertice dedicato all’analisi degli sviluppi della crisi in Medio Oriente e alle relative implicazioni economiche, presieduto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le opposizioni in pressing chiedono un’informativa della premier. “In questo momento bisogna parlarsi pur partendo da posizioni non coincidenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Iran, le opposizioni (Avs, Pd e M5s) chiedono Meloni in Aula: “Da Tajani e Crosetto nessuna risposta. La premier venga in Parlamento”“Non hanno risposto alla domanda fondamentale: condannate o meno l’attacco unilaterale americano all’Iran? Avete un giudizio politico su quello che è...

Leggi anche: Iran, la crisi in Medio Oriente mette Meloni in fuga dal Parlamento: in aula andranno Crosetto e Tajani

Meloni al Colle. Tajani e Crosetto: Aiuti ai paesi del Golfo. L'accelerata del governo. Il Pd lima la risoluzioneLa premier e Crosetto relazionano a Mattarella sulla guerra in Iran. Oggi informativa dei due ministri. Pronti a inviare Samp-T ma si ipotizza anche l'uso delle basi. Il dilemma dem che vuole la conda ... ilfoglio.it

