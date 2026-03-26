Nordio abuso d’ufficio e opposizioni sul piede di guerra | ‘Imbarazzante’

Il Parlamento europeo ha deciso che il reato di abuso d’ufficio deve essere previsto dagli ordinamenti giuridici di ciascun Paese membro. Questa decisione ha suscitato reazioni tra le opposizioni politiche, che hanno definito l’orientamento come inappropriato. Nordio ha commentato la questione, definendola imbarazzante. La questione è ora al centro di un acceso dibattito tra le forze politiche italiane.

Il Parlamento europeo ha approvato che il reato di abuso d'ufficio venga previsto dagli ordinamenti nazionali. In Italia si era stabilita l'abolizione di suddetto reato quindi ora il governo dovrà decidere se fare un passo indietro o trovare un'altra soluzione. Le opposizioni attaccano l'esecutivo e Bonelli auspica le dimissioni di Nordio Dopo il referendum, sulla giustizia arriva un altro fronte di scontro e stavolta entra in scena anche l’Europa. Secondo quanto approvato dal Parlamento europeo, ilreato di abuso d’ufficio, cioè quando un funzionario pubblico usa il proprio ruolo violando la legge, deve essere previsto dagliordinamenti nazionali,soprattutto nei casi più gravi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nordio, abuso d’ufficio e opposizioni sul piede di guerra: ‘Imbarazzante’ Articoli correlati Crosetto, ok a 24 nuove unità: opposizioni sul piede di guerra per “poltronaggio” e priorità discutibili.Crosetto, via libera allo staff più ampio: l'opposizione denuncia "poltronaggio" mentre il Ministero punta a rafforzare la burocrazia Il Ministro... Acque agitate a Montello: consiglio di mattina e decadenza di una consigliera, opposizioni sul piede di guerraÈ sempre più teso il clima a Montello dove maggioranza e opposizione sembrano prossime allo scontro definitivo. Una raccolta di contenuti su Nordio abuso d'ufficio e opposizioni... Temi più discussi: Nuova batosta per Nordio: l’abuso di ufficio cancellato dal ministro è reato grave per Bruxelles; Nuova grana in arrivo per il governo italiano? L'abuso d'ufficio alla prova del Parlamento europeo, domani il voto sulla direttiva sulla lotta contro la corruzione; Lotta alla corruzione, oggi a Bruxelles il via libera alla direttiva che ripristina l’abuso d’ufficio cancellato da Nordio; Quel che resta di Nordio. La direttiva Anticorruzione dell’Ue potrebbe costringere l’Italia a reintrodurre l’abuso d’ufficioAltra tegola per il ministro Nordio. La direttiva, vitata all’Europarlamento anche dal centrodestra, prevede un reato definito esercizio illecito delle funzioni pubbliche. Conte: «il governo italian ... editorialedomani.it Abuso d’ufficio è reato grave: FdI scarica Nordio in Europa sulla norma cancellata dal ministroOk dal Parlamento alla direttiva anticorruzione, i deputati meloniani a Bruxelles votano a favore del testo smentendo il loro Guardasigilli. Ora l’Italia ha ... repubblica.it Oggi dal Parlamento europeo arriva un'altra sberla al Governo italiano. Il voto sulla direttiva anticorruzione rappresenta una vera e propria dichiarazione di sfiducia nei confronti del Governo e soprattutto del ministro Nordio, che con una legge a suo nome ha c - facebook.com facebook L’EUROPA RICONOSCE LA NOSTRA LOTTA ALLA CORRUZIONE E SMENTISCE NORDIO Nordio ha smantellato l’abuso d’ufficio raccontandoci la solita favola: meno lacci, più efficienza. Risultato Adesso Bruxelles ci dice che quel reato è grave e certific x.com