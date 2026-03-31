Meloni pronta a riferire su azione di governo post-referendum | informativa in Aula il 10 aprile

Da ildifforme.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha annunciato che il primo ministro fornirà un'informativa in Parlamento il 10 aprile riguardo alle attività svolte dopo il referendum. La comunicazione mira a chiarire che l'esecutivo prosegue le sue funzioni e l'attività amministrativa anche in seguito all'esito della consultazione popolare. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

“Per chiarire una volta per tutte che il governo continua a lavorare anche dopo il referendum“. Intenti chiari, senza spazio ad interpretazioni nonché ovviamente necessari.Giorgia Meloni ha dato disponibilità a riferire la prossima settimana in Parlamento, dopo la pausa di Pasqua e quindi a più di due settimane dalla debacle referendaria sulla riforma della Giustizia che ha creato non pochi scossoni nel governo. Una presenza in Aula che, a seguito dei contatti con il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, risultafissata a venerdì 10 aprile alle 9, secondo quanto è stato possibile apprendere da fonti dellaCamera dei Deputati. L’informativa del premier illustrerà quindi iprovvedimentisu cui l’esecutivo è quotidianamente impegnato e “su cui continua a lavorare“, specificano all’Ansa fonti di Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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