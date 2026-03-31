Meloni pronta a riferire su azione di governo post-referendum | informativa in Aula il 10 aprile

Il governo ha annunciato che il primo ministro fornirà un'informativa in Parlamento il 10 aprile riguardo alle attività svolte dopo il referendum. La comunicazione mira a chiarire che l'esecutivo prosegue le sue funzioni e l'attività amministrativa anche in seguito all'esito della consultazione popolare. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

“Per chiarire una volta per tutte che il governo continua a lavorare anche dopo il referendum“. Intenti chiari, senza spazio ad interpretazioni nonché ovviamente necessari.Giorgia Meloni ha dato disponibilità a riferire la prossima settimana in Parlamento, dopo la pausa di Pasqua e quindi a più di due settimane dalla debacle referendaria sulla riforma della Giustizia che ha creato non pochi scossoni nel governo. Una presenza in Aula che, a seguito dei contatti con il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, risultafissata a venerdì 10 aprile alle 9, secondo quanto è stato possibile apprendere da fonti dellaCamera dei Deputati. L’informativa del premier illustrerà quindi iprovvedimentisu cui l’esecutivo è quotidianamente impegnato e “su cui continua a lavorare“, specificano all’Ansa fonti di Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni pronta a riferire su azione di governo post-referendum: informativa in Aula il 10 aprile Articoli correlati Governo, Meloni disponibile a riferire in Parlamento sull’azione dell’esecutivoLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato la sua disponibilità a riferire in Parlamento per illustrare l’azione di Governo. Alta tensione nel Golfo, droni pure sull’Azerbaigian. Meloni pronta a riferire in Aula sulla guerra l’11 marzo – La direttaNel sesto giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran le autorità curde hanno smentito di essere entrate in Iran. Tutto quello che riguarda su Meloni pronta Discussioni sull' argomento Fonti Chigi, Meloni pronta a riferire in Parlamento sui provvedimenti del governo; CRV - Giorno del Ricordo, Abdon Pamich in Consiglio Veneto. Zaia: 'Memoria, sport e identità'. Meloni pronta a riferire sull’azione di governo post-referendum: informativa in aula il 10 aprileLa premier ha dato la disponibilità a chiarire una volta per tutte che si continua a lavorare anche dopo la sconfitta alle urne illustrando i provvedimenti ... repubblica.it Meloni pronta a riferire sull’azione di governo post-referendumIl clima nei corridoi del potere si fa incandescente dopo il recente terremoto elettorale che ha scosso le fondamenta della maggioranza. Per rispondere alle ... thesocialpost.it Meloni pronta a riferire in Parlamento sui provvedimenti del governo. "Continuiamo a lavorare anche dopo il referendum. Disponibile per la prossima settimana" #ANSA x.com Meloni pronta a riferire in Parlamento sui provvedimenti del governo. "Continuiamo a lavorare anche dopo il referendum. Disponibile per la prossima settimana" #ANSA - facebook.com facebook