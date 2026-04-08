Guerra Iran Meloni in Aula giovedì tra ‘fase 2’ e timori su energia

Domani, giovedì 9 aprile, è prevista un'informativa in Parlamento riguardante la guerra in Iran. Giorgia Meloni sta preparando un discorso che si concentrerà sulla fase 2 del conflitto e sui timori legati alle risorse energetiche. L'incontro si svolgerà tra Montecitorio e Palazzo Madama, con un passaggio chiave che, secondo fonti di governo, rappresenta il momento centrale del suo intervento.

(Adnkronos) – C’è un passaggio, nel discorso che Giorgia Meloni sta limando in queste ore, che nell'esecutivo considerano il cuore politico dell'informativa in programma domani, giovedì 9 aprile, a Montecitorio e Palazzo Madama. Non riguarda le misure, né i numeri. Ma il clima. E soprattutto il tono: un appello all’unità che la premier potrebbe rivolgere. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Guerra in Iran, l’allarme terrorismo dell’Europa per le “cellule dormienti di Teheran”. I timori su Cipro e i flussi migratoriLa parola d’ordine è allerta, durante la riunione del Consiglio Affari Interni a Bruxelles del 5 marzo: al centro la guerra in Iran e i rischi per la...

Temi più discussi: Guerra Iran, Meloni sente Starmer: preoccupazione su Stretto Hormuz; Il rischio di questo conflitto è la follia no di Crosetto a guerra; Crisi Iran?energia, Meloni domani in Aula: appello all’unità e scenari per consumi e smart working; Blog | Come siamo finiti in una guerra idiota che pagheremo con la recessione.

Guerra Iran, Meloni in Aula giovedì tra 'fase 2' e timori su energiaLa premier prepara il discorso in Parlamento: un appello all’unità tra maggioranza e opposizione davanti alla crisi iraniana e al possibile impatto sul mercato energetico italiano ... adnkronos.com

Guerra in Iran e crisi in Medio Oriente: oggi Giorgia Meloni in Parlamento, gli orari ufficialiGuerra in Iran e le comunicazioni di Giorgia Meloni: la premier riferisce oggi in Parlamento sulla crisi in Medio Oriente, prima al Senato e poi alla Camera. Ecco tutti i dettagli. notizie.it

Guerra in Iran, Pakistan chiede proroga 2 settimane agli Usa per un accordo. Media: «A breve risposta» facebook

Ma vi ricordate quando Trump aveva ricominciato la guerra in Iran e tutti i solerti esponenti del centrodestra e parecchi “riformisti” ci spiegavano che voleva solo liberare il popolo dai tiranni per portare la democrazia Era solo un mese fa! Che mestieranti x.com