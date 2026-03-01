Iran Meloni agli italiani | Siate prudenti Tajani | Se situazione peggiora evacuazione in poche ore

Il governo italiano ha diffuso un appello agli italiani presenti in Iran, invitandoli a mantenere la massima prudenza e a seguire attentamente le indicazioni dell’Unità di crisi della Farnesina. La ministra degli Esteri ha rivolto un messaggio diretto agli italiani, mentre il ministro degli Esteri ha detto che, in caso di peggioramento della situazione, potrebbe essere necessario evacuare in poche ore.

(Adnkronos) – Massima prudenza e rispetto delle indicazioni che provengono dall’Unità di crisi della Farnesina. E' l'invito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che anche oggi, all'indomani dell'attacco Usa-Israele all'Iran, ha sentito i leader della regione mediorientale. La premier ha avuto conversazioni telefoniche con il re di Giordania e il sultano dell’Oman, che si aggiungono. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Tajani: in Iran situazione molto preoccupante, non ci sono feriti tra gli italiani. Meloni convoca una riunione di governo«Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le Ambasciate d’Italia a Teheran ed a Tel Aviv»: così su X il ministro degli Esteri...

Iran, Tajani “Non ci sono italiani coinvolti, seguiamo la situazione”ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo istituito una task force con 50 persone che seguono e coordinano i lavori delle nostre ambasciate nell’area.

Iran, Meloni agli italiani: Siate prudenti. Tajani: Se situazione peggiora evacuazione in poche oreMassima prudenza e rispetto delle indicazioni che provengono dall’Unità di crisi della Farnesina. E' l'invito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che anche oggi, all'indomani dell'attacco ... adnkronos.com

Crisi Iran, Tajani: italiani restate a Dubai, Oman chiude confini/ Ambasciate operative. Crosetto rientraItaliani in Medio Oriente e la task force della Farnesina dopo la crisi Iran: Tajani rassicura, nessun connazionale coinvolto, serve attesa e prudenza ... ilsussidiario.net

Lo scudo del Golfo contro il regime dell'Iran. Teheran ha colpito sei paesi nella regione. Ma il risultato è stato una coalizione che fino a ieri non esisteva, una nuova piattaforma che può rafforzare gli Accordi di Abramo - @Micol_Fla x.com

ATTACCO ALL'IRAN | Il punto delle 17: Ucciso anche Ahmadinejad, missili contro la portaerei Usa #ANSA - facebook.com facebook