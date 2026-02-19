Olimpiadi la soddisfazione di Meloni | Italia nazione straordinaria gli azzurri hanno superato loro stessi
Giorgia Meloni afferma che l’evento olimpico di Milano-Cortina dimostra quanto l’Italia sia una nazione forte. La premier si è detta soddisfatta perché gli atleti azzurri hanno ottenuto risultati sorprendenti, superando le aspettative. Meloni ha visitato il villaggio olimpico, dove ha incontrato alcuni atleti italiani e ha condiviso la sua ammirazione per l’impegno dimostrato. La sua visita ha avuto anche lo scopo di sostenere lo spirito di squadra e la passione che animano questa manifestazione sportiva. La prova di resilienza degli atleti si può vedere in ogni gara.
Milano, 19 febbraio 2026 – “Credo che l' Olimpiade invernale Milano-Cortina lasci tanta consapevolezza di quanto questa nazione sia straordinaria ”. In un’intervista a SkyTg24 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso tutta la propria soddisfazione per l’edizione italiana dei Giochi Invernali che si appresta a finire. “E questo messaggio non mi arriva solo dal pubblico. Ci sono tantissimi omologhi, capi di stato e di governo, che vengono a seguire i loro atleti nella competizione e ripartono tutti facendo enormi complimenti per l'organizzazione, per un'Italia che riesce sempre a stupire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
