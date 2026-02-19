Olimpiadi la soddisfazione Meloni | Italia nazione straordinaria gli azzurri hanno superato loro stessi

Il premier Meloni ha espresso soddisfazione per i risultati delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, che si sono concluse con molti successi italiani. La causa principale di questa gioia è stata la performance degli atleti azzurri, che hanno migliorato i propri record e conquistato numerose medaglie. Meloni ha sottolineato come questa manifestazione abbia mostrato la forza e la determinazione dell’Italia, rendendo evidente il valore del lavoro di squadra e della passione. La cerimonia di chiusura si è svolta ieri sera, lasciando un ricordo positivo nel pubblico presente.

Milano, 19 febbraio 2026 – "Credo che l' Olimpiade invernale Milano-Cortina lasci tanta consapevolezza di quanto questa nazione sia straordinaria ". In un'intervista a SkyTg24 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso tutta la propria soddisfazione per l'edizione italiana dei Giochi Invernali che si appresta a finire. "E questo messaggio non mi arriva solo dal pubblico. Ci sono tantissimi omologhi, capi di stato e di governo, che vengono a seguire i loro atleti nella competizione e ripartono tutti facendo enormi complimenti per l'organizzazione, per un'Italia che riesce sempre a stupire.