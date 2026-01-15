De Raho la Commissione antimafia come i casalesi Furia FdI contro il grillino

Nella giornata di mercoledì, la Commissione Antimafia, guidata da Chiara Colosimo, ha depositato una relazione su un caso di dossieraggi che coinvolge un ex procuratore nazionale antimafia del Movimento 5 Stelle. La discussione ha suscitato dure reazioni, con Federico De Raho che ha paragonato la Commissione antimafia ai Casalesi, attirando l’attenzione sulle tensioni tra Fratelli d’Italia e il M5S.

Nuovo durissimo scontro tra Federico Cafiero De Raho e Fratelli d'Italia. Mercoledì la Commissione Antimafia guidata dalla meloniana Chiara Colosimo ha presentato una relazione sullo scandalo dossieraggi in cui si punta il dito contro il deputato del Movimento 5 Stelle, ex procuratore nazionale antimafia. "Sapeva degli accessi illeciti", si legge nel documento. Il grillino era a capo della Superprocura quando il finanziere Striano "spiava" per i giornali amici. De Raho, intervistato dalla Stampa, ha parlato di "una vendetta politica, una macchinazione gravissima ai miei danni, indegna di una democrazia.

