De Laurentiis in Commissione Antimafia sulle infiltrazioni nel calcio audizione lampo | È andata bene

Aurelio De Laurentiis è stato ascoltato questa mattina dalla Commissione parlamentare Antimafia. Ha risposto alle domande sulle infiltrazioni criminali nel calcio, parlando di un’audizione breve ma

Aurelio De Laurentiis è stato stamattina ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia sul tema delle infiltrazioni criminali nel calcio. L’audizione si è svolta a Roma, a Palazzo San Macuto, ed è durata meno di un’ora. All’uscita, il presidente del Napoli si è limitato a poche parole: "È andata bene", senza aggiungere altro sui contenuti dell’incontro. Sono stati e ancora saranno ascoltati altri vertici della Serie A. L’obiettivo è raccogliere elementi utili per una relazione finale che potrebbe contenere raccomandazioni operative o proposte normative per rafforzare le misure di prevenzione nel calcio professionistico e dilettantistico.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su De Laurentiis Commissione

Questa mattina, Aurelio De Laurentiis è arrivato a Palazzo San Macuto per la sua audizione in Commissione Antimafia.

Aurelio De Laurentiis è arrivato stamattina alla Camera, dove è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia per circa un’ora.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su De Laurentiis Commissione

Argomenti discussi: Napoli, il 12 febbraio Aurelio De Laurentiis in audizione alla commissione Antimafia; De Laurentiis giovedì in audizione alla commissione Antimafia: il motivo; De Laurentiis, Cairo e Marino sono convocati per un’audizione in Commissione Antimafia. Il presidente del Napoli si presenterà a Palazzo san Macuto (Roma) alle 8:30. L'ente si occupa di infiltrazioni criminali nello sport e ha già sentito i vertici di Inter, Juve e; ADL in commissione parlamentare d’inchiesta alle 8.30: i temi che verranno trattati.

De Laurentiis non ha risposto sul Napoli e Conte dopo l’audizione in Commissione AntimafiaAurelio De Laurentiis era stato convocato stamani alla Commissione Antimafia per i possibili legami tra i club e la malavita organizzata. ilnapolista.it

De Laurentiis in Antimafia: audizione lampo sul mondo ultrasL'audizione di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è conclusa in meno di un'ora davanti al Comitato Antimafia. cronachedellacampania.it

Napoli, Aurelio De Laurentiis è stato ascoltato questa mattina in Commissione Antimafia: «È andata bene» x.com

De Laurentiis non ha risposto sul Napoli e Conte dopo l’audizione in Commissione Antimafia Repubblica: l’audizione è durata poco meno di un'ora. "È andata bene", ha detto De Laurentiis uscendo. https://www.ilnapolista.it/2026/02/de-laurentiis-non-ha-rispo - facebook.com facebook