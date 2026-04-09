Meloni cita Schlein | Sui rapporti Usa-Ue siamo ' testardamente unitari' – Il video

Il presidente del consiglio ha commentato i rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea, dicendo che sono «testardamente unitari». La dichiarazione è stata fatta durante un evento pubblico, in risposta a una battuta dell'onorevole Schlein, che ha utilizzato questa espressione per descrivere l’unità tra le due entità. La frase è stata pronunciata in un contesto ufficiale, senza ulteriori dettagli sul contenuto del discorso.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Mi verrebbe da dire, prendendo a prestito una frase cara all'onorevole Schlein, che noi siamo «testardamente unitari». E se può permettersi di esserlo lei rispetto alle variopinte forze politiche che compongono il campo largo, potrò ben permettermelo io rispetto a Europa e Stati Uniti, che stanno insieme da molto, molto tempo", così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l'informativa sull'azione del Governo alla Camera. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Crosetto rivela gli atterraggi nelle basi Usa degli ultimi 8 anni. Tensione alla Difesa: il rischio che abbia citato anche dati segreti Libano, il governo alza i toni con Israele dopo l’attacco ai mezzi Unifil. 🔗 Leggi su Open.online Meloni cita Schlein, testardamente unitari sui rapporti Usa-EuropaSul rapporto fra Stati Uniti ed Europa e l'unità dell'Occidente, "mi verrebbe da dire, prendendo a prestito una frase cara a Elly Schlein, che noi... Il centrosinistra esulta e prepara l'alternativa verso le politiche. Conte apre alle primarie e Schlein: "Continuiamo testardamente unitari"Una vittoria non del tutto inattesa, ma sorprendente per le dimensioni assunte e che fa dire a Elly Schlein che l’alternativa al governo di destra... Temi più discussi: Meloni: Irresponsabile colpire l’Unifil. Schlein va all’attacco: Intervenga per fermare Israele; Meloni mai così dura con Israele, in Parlamento per il rilancio; Schlein, che deve succedere ancora prima che Meloni chieda a Netanyahu di fermarsi?. Meloni cita Schlein, testardamente unitari sui rapporti Usa-EuropaSe può permetterselo lei per le variopinte forze delle opposizioni posso farlo io ... msn.com Meloni cita Schlein: Sui rapporti Usa-Ue siamo 'testardamente unitari'(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Mi verrebbe da dire, prendendo a prestito una frase cara all'onorevole Schlein, che noi siamo «testardamente ... quotidiano.net Meloni cita Schlein: "Siamo testardamente occidentali, ma abbiamo detto a Usa che non condividiamo guerra in Iran" La presidente del Consiglio si è rivolta anche alla segretaria del Pd Elly Schlein, parlando del rapporto con Trump e con gli Stati Uniti: "Mi ver - facebook.com facebook #Meloni cita lo sgombero dei centri sociali (non cita Casapound) e cita le stazioni devastate (ricordiamoci la fake news della destra sulla stazione di Milano devastata dai ProPal). x.com