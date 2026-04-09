Durante un intervento pubblico, il presidente del Consiglio ha citato una frase di una leader politica, sottolineando con fermezza l'impegno dell'Europa nel mantenere unita la posizione nei rapporti con gli Stati Uniti. Ha affermato che l'Europa si impegna con determinazione nell'unità occidentale, facendo riferimento alla stessa leader politica per rimarcare questa posizione. La dichiarazione è stata fatta in un contesto di discussione sulle relazioni internazionali tra le due aree.

Sul rapporto fra Stati Uniti ed Europa e l'unità dell'Occidente, "mi verrebbe da dire, prendendo a prestito una frase cara a Elly Schlein, che noi siamo testardamente unitari. E se può permettersi di esserlo lei rispetto alle variopinte forze politiche che compongono il campo largo, potrò ben permettermelo io rispetto a Europa e Stati Uniti che stanno insieme da molto, molto tempo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua "informativa sull'azione del governo", in aula alla Camera. "Siamo 'testardamente occidentali' - ha aggiunto -, perché solo se l'Occidente è unito può essere una forza capace di dire la propria sul palcoscenico del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meloni cita Schlein, testardamente unitari sui rapporti Usa-Europa

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