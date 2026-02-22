L' Italia chiude con 30 medaglie record di sempre Per Milano-Cortina una standing ovation dal Cio

L’equipaggio italiano di bob a 4, guidato da Patrick Baumgartner, termina la gara in quinta posizione, a causa di un'ultima run veloce ma insufficiente. I quattro atleti, tra cui Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea, migliorano il loro punteggio rispetto alla giornata precedente, ma non riescono a salire sul podio. La competizione si conclude con un risultato che testimonia l’impegno degli atleti italiani in una delle discipline più impegnative.

L'equipaggio italiano di bob a 4 guidato da Patrick Baumgartner - con Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea - chiude in quinta posizione dopo la quarta e ultima run, domenica. Oro alla Germania con l'equipaggio Lochner-Margis-Wenzel-Fleischhauer, 3.37.57. Argento all'altro equipaggio tedesco pilotato da Friedrich e bronzo alla Svizzera di Micheal Vogt. Era l'ultima possibilità italiana di medaglie. Ma mai eravamo riusciti a vincerne così tante alle Olimpiadi invernali. Per gli azzurri un bottino record da 30 podi. L'Italia chiude al quarto posto, dietro i Paesi Bassi (che hanno praticamente vinto tutto nel pattinaggio), gli Usa e la Norvegia, sempre protagonista.

Italia da record a Milano-Cortina: 30 medaglie, un'Olimpiade storica!

Milano Cortina, è record di medaglie per l'Italia. Con 20 podi eguagliata Lillehammer 1994L’Italia conquista un record di medaglie ai Giochi di Milano Cortina dopo il successo di Federica Brignone nello slalom gigante di Cortina, che ha portato gli azzurri a raggiungere 20 podi complessivi.

L'Italia archivia i Giochi Olimpici Invernali di Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 con un risultato finora storico: 10 medaglie d'oro e un totale di 30 podi, superato il precedente record di Lillehammer 1994.

Si chiudono oggi i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Per settimane abbiamo seguito gare decise sui centesimi, podi conquistati dopo anni di allenamenti ed esultanze. Il medagliere dell'Italia racconta proprio questo percorso: 30 medaglie totali.

MILANO CORTINA | L'ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza del Cio, è stata conferita al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. #ANSA x.com