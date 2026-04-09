Meloni alla Camera informativa urgente sull’azione di Governo | la diretta tv

Alle nove di questa mattina, la presidente del Consiglio dei ministri ha tenuto un intervento in Aula alla Camera per fornire un’informativa urgente sull’attività del Governo. L’evento, trasmesso in diretta televisiva, ha visto la partecipazione dei membri dell’Assemblea parlamentare e si è concentrato sui principali provvedimenti adottati dall’esecutivo nelle ultime settimane. La seduta si è svolta senza interruzioni e con la presenza di tutti i membri del Governo.

In Aula alle ore 9 l’informativa urgente della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, sull’azione del Governo. Meloni sarà poi in Senato alle 13. Primarie, essere uniti non significa essere uguali. Piuttosto si parli dei voti degli astenuti Oggi il ‘campo stretto’ ha elevato la prudenza a metodo. Ma questa non è tattica: è debolezza Il decreto Sicurezza restringe il diritto di protesta e colpisce gli attivisti climatici: cosa teme la politica? Porno online, slitta il divieto per i minori. Il Tar dà ragione ai siti: “Consultare il Paese che li ospita”. A rischio anche la norma del governo sui limiti per i social Basi Usa, “Crosetto mente: nel 2008 l’Italia chiese di desecretare l’accordo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni alla Camera, informativa urgente sull’azione di Governo: la diretta tv Governo Meloni, l’informativa alle Camere della premier sull’azione dell’esecutivo: guerra e crisi energetica al centro: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo gli attacchi di Israele in Libano al convoglio Unifil, e la dura condanna della premier:... Guerra in Iran, l’informativa di Crosetto alla Camera sull’uso delle basi militari Usa in Italia: la direttaIl decreto Sicurezza restringe il diritto di protesta e colpisce gli attivisti climatici: cosa teme la politica? Iran, Crosetto: “Il rischio di... Temi più discussi: Informativa sull'azione del Governo, il Presidente Meloni in Parlamento; Informativa Meloni su azione del Governo - Diretta Rai; Misure governo, informativa in Aula della premier Meloni il 9 aprile; Meloni in Aula per l'informativa alle Camere, opposizioni pronte allo scontro. Governo Meloni, l’informativa alle Camere della premier sull’azione dell’esecutivo: guerra e crisi energetica al centro: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo gli attacchi di Israele in Libano al convoglio Unifil, e la dura condanna della premier: l'informativa ... fanpage.it Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in ParlamentoLeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it Meloni, oggi il discorso alle Camere - facebook.com facebook Meloni oggi in aula è già in campagna elettorale: niente rimpasti e nicchia su Trump. Il discorso elettorale in vista del 2027: dopo la sconfitta sulla giustizia, punta su economia e bollette. @salvini_giacomo x.com