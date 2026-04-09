Questa mattina alle nove, la Presidente del Consiglio si è presentata davanti ai deputati della Camera per un'informativa, confermando che il governo rimarrà unito e che non ci saranno rimpasti. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni interne e di discussioni sulle future nomine ministeriali. La decisione di Meloni di bloccare i rimpasti ha suscitato reazioni tra i membri della maggioranza e dell’opposizione.

Questa mattina alle ore nove, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è presentata davanti ai deputati della Camera per un’informativa che ha segnato un punto fermo nella gestione del potere esecutivo. Davanti a un’aula gremita e con i banchi del governo occupati in pieno, la premier ha ribadito l’impegno a completare l’intero mandato legislativo, respingendo categoricamente ogni ipotesi di rimpasto o di una nuova fase politica. L’intervento, previsto per durare circa due ore e mezza prima dell’appuntamento successivo al Senato fissato per le ore 13, ha delineato una linea di continuità assoluta tra la squadra di governo e il percorso intrapreso finora. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni blocca i rimpasti: “Il governo resta unito fino alla fine

Meloni alla Camera: “Nessun rimpasto, governo solido e al lavoro fino alla fine”ABBONATI A DAYITALIANEWS Informativa e clima politico acceso Completo grigio e tono deciso: così Giorgia Meloni si è presentata alla Camera per...

Meloni alla Camera: “Governo c’è fino alla fine, non scappo”. E alle opposizioni: “Vi sfido”Referendum, politiche di governo, riforme, posizione politica troppo pro Usa rispetto alle grandi crisi internazionali.

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Meloni: no rimpasto, no dimissioni benché tatticamente converrebberoRoma, 9 apr. (askanews) - 'Leggo ormai da settimane bizzarre ricostruzioni sulle conseguenze del voto referendario. Si continua a parlare ... notizie.tiscali.it

Meloni: I giudici bloccano i rimpatri di stupratori, dove sono le femministe?. E snocciola il curriculum di un migrante salvato dal Cpr in AlbaniaDove sono le femministe? Questa è la domanda che si pone Giorgia Meloni in riferimento alle ultime decisioni delle toghe. Intervenuta ai microfoni di Rtl 102.5, la leader del governo si è soffermata ... ilgiornale.it

Meloni dice NO agli Stati Uniti: l'Italia blocca i bombardieri di Trump. In un momento di tensione globale senza precedenti, Roma prende una posizione storica che scuote l'alleanza atlantica. Giorgia Meloni ha negato ufficialmente l'uso della base di Sig - facebook.com facebook

Le reazioni infantili dell’opposizione al viaggio di Giorgia Meloni nel Golfo misurano con precisione la bancarotta politica del campo largo: non può essere una credibile coalizione di governo. Pd, 5Stelle, Avs e cespugli vari possono fare un cartello elettorale, x.com