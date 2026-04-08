mafia a milano su meloni e governo solo macchina del fango

In un'intervista, un rappresentante ha commentato le accuse mosse da alcune forze di opposizione riguardo a presunte infiltrazioni mafiose a Milano. Ha dichiarato che le affermazioni provenienti da alcuni settori della sinistra sono un tentativo di distorcere la realtà riguardo alla gestione del governo, che secondo lui avrebbe come priorità il contrasto alle organizzazioni criminali.

«Le insinuazioni sollevate da alcune aree della sinistra, rappresentano un maldestro tentativo di alterare la realtà storica e politica di un esecutivo che ha posto il contrasto alle consorterie criminali in cima alla propria agenda istituzionale». Così, in una nota, il coordinatore di Fratelli d'Italia Lombardia Carlo Maccari ha replicato all'inchiesta della trasmissione Report di Sigfrido Ranucci, anticipata ieri dal Fatto quotidiano. Definendo solo «bersaglio di denigrazioni» la premier Giorgia Meloni di cui è stata pubblicata una foto scattata nel 2019 in mezzo alla folla di un evento pubblico con Gioacchino Amico, referente del clan Senese in Lombardia e ora collaboratore di giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Sequestrati beni per oltre un milione a quattro indagati per mafia, tra cui Angelo Senese. Nel mirino auto, conti e orologi di lusso ritenuti frutto di attività illecite. - facebook.com facebook

Giorgia Meloni dice che il suo impegno contro ogni mafia è cristallino. Bene, allora lo dimostri con i fatti. Perché non spiega come mai esponenti del clan senese gravitassero intorno a Fratelli d'Italia Perché un pregiudicato come Gioacchino Amico partecipav x.com