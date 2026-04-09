Meloni alle camere sulla crisi internazionale | Faremo tutto il possibile Poi l’affondo | Dalle opposizioni solo insulti e demagogia

La presidente del Consiglio ha riferito alle Camere sulla situazione internazionale, sottolineando che il governo farà tutto il possibile per affrontare le sfide in corso. Ha anche criticato le opposizioni, accusandole di rispondere con insulti e demagogia. La dichiarazione è arrivata in un momento di alta tensione nel Medio Oriente, con un fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e il timore di ulteriori tensioni nel settore energetico.

L’informativa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alle camere è arrivata in un contesto internazionale segnato dalla crisi in Medio Oriente, con il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran ancora fragile e il rischio di nuove tensioni energetiche. Non si è trattato solo di un aggiornamento istituzionale. L’intervento della premier assume un peso politico preciso: definire la posizione dell’Italia nello scenario globale, chiarire la linea del governo e rispondere alle opposizioni su più fronti, dalla politica estera alle questioni interne. Nel primo pomeriggio la premier si è poi recata in Senato, per replicare il suo intervento, condito da un duro attacco all’opposizione rea di averle riservato “solo insulti e demagogia”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meloni alle camere sulla crisi internazionale: “Faremo tutto il possibile”. Poi l’affondo: “Dalle opposizioni solo insulti e demagogia” Meloni alla Camera sulla crisi internazionale: “Faremo tutto il possibile”. E sul governo: “Palate di fango su di me, io non scappo”ScreenshotUna mattina che si apre con un’attesa densa, quasi sospesa, mentre la politica italiana si misura con uno dei passaggi più delicati delle... Giorgia Meloni e l’appello a Schlein: «L’invito alle opposizioni sulla crisi resta valido»«Mi corre l’obbligo, per ristabilire quanto accaduto, di rispondere alle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein,... Temi più discussi: Meloni si presenta alle Camere per affrontare le molte spine del fine legislatura; Meloni in Parlamento: 'In Iran sfiorato il punto di non ritorno'; Meloni in Aula per l'informativa alle Camere, opposizioni pronte allo scontro; La Giornata Parlamentare. Governo al lavoro su sicurezza e migranti. Meloni alle camere sulla crisi internazionale: Faremo tutto il possibile. Poi l’affondo: Dalle opposizioni solo insulti e demagogiaL’informativa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alle camere è arrivata in un contesto internazionale segnato dalla crisi in Medio Oriente, con il ... thesocialpost.it Meloni, oggi il discorso alle camere. La premier vara la fase-due: smarcamento da Trump e NetanyahuUn intervento lunghissimo, il più corposo di sempre. Quarantacinque minuti di fila, salvo limature dell’ultimo minuto. Giorgia Meloni interverrà oggi in Parlamento per fare ... ilgazzettino.it L'attacco di Meloni alle opposizioni in Aula: 'Testardamente unitari con Usa e Europa' #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/04/09/meloni-alla-camera-solo-insulti-e-demagogia.-ne-dimissioni-ne-rimpasto.-opposizioni-allattacco_d45e4691-f1ed- - facebook.com facebook Un discorso piccolo così. I “vuoti d’aria” di Giorgia Meloni in Parlamento di @AntonelloCaporale x.com