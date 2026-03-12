Giorgia Meloni e l’appello a Schlein | L’invito alle opposizioni sulla crisi resta valido

Il presidente del Consiglio ha risposto alle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, riguardo all’appello alle opposizioni sulla crisi. Ha affermato che l’invito rimane valido e ha precisato di sentirsi obbligato a chiarire quanto accaduto, in risposta alle parole di Schlein, in merito alla richiesta di unità rivolta ieri in aula.

«Mi corre l’obbligo, per ristabilire quanto accaduto, di rispondere alle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, relativamente all’appello all’unità che ho rivolto ieri, in aula, alle opposizioni. Il mio è stato un appello al dialogo sincero e pubblico, a fronte del quale l’opposizione ha risposto con accuse, ironie e perfino insulti personali. ‘Serva’, ‘ridicola’, ‘imbarazzante’, ‘pericolo per l’umanità’, ‘persona che striscia per non inciampare’ e molti altri. Questi sono stati i toni utilizzati da esponenti dell’opposizione, che mi sembrano ben lontani da un clima di confronto costruttivo». Meloni e Schlein.... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Schlein incalza Meloni sulla crisi in Medio Oriente: «Danni irreparabili se il governo resta schiacciato sugli Stati Uniti»«Il governo italiano non può rimanere schiacciato sull’amministrazione Usa, o danneggerà irreparabilmente il ruolo diplomatico che l’Italia ha sempre... Lilli Gruber affonda Schlein e Conte: "Le opposizioni il vero cardine di Giorgia Meloni"Il fatto più sorprendente sta nelle pieghe, o meglio nelle ultimissime righe del commento firmato da Lilli Gruber su 7, il settimanale del Corriere... Aggiornamenti e notizie su Giorgia Meloni Temi più discussi: Il Presidente Meloni al convegno Laying the Groundwork for Jobs in Africa; Iran, Giorgia Meloni: Sulle basi Usa decideremo insieme al Parlamento; La guerra fredda è ormai calda e ora Giorgia Meloni teme la tempesta perfetta; Giorgia Meloni: una leader bifronte. Giorgia Meloni oggi a Milano per il «sì» al referendum, ma la campagna esclude Lega e Forza Italia. Sala: «Prendono le distanze in caso di sconfitta»La premier sarà al Teatro Parenti dove, con lo stato maggiore di FdI, si schierano vittime di malagiustizia, influencer ed esponenti del centrosinistra favorevoli al Sì. La Lega lancia un evento auton ... milano.corriere.it Referendum giustizia, la premier Meloni oggi a Milano per la campagna per il SìLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attesa oggi pomeriggio a un evento in vista del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia voluta dal suo governo, che è in programma per il ... tg24.sky.it Diciamocelo. Non avevamo grandi aspettative sul discorso di Giorgia Meloni. In Parlamento, oggi, sulle guerre in corso doveva prendere una posizione netta. Dire poche, semplici, parole. “L’Italia si schiera dalla parte del diritto internazionale, senza se e senz facebook Giuseppe Conte risponde a Giorgia Meloni “Non ho elementi, lei dichiara Presidente, però ci faccia capire: quando si tratta di attaccare i magistrati lei diventa una provetta giurista, ne sa più dei giudici e degli avvocati che hanno in mano i fascicoli di Garlasco, x.com