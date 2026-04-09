Meloni alla Camera | No a dimissioni o elezioni anticipate avanti fino alle fine

La premier ha affermato in aula che non intende dimettersi né convocare elezioni anticipate, confermando la volontà di proseguire il mandato fino alla scadenza naturale. Ha aggiunto che, anche se le dimissioni potrebbero sembrare una strategia più facile, non è questa la strada scelta. La dichiarazione è stata fatta in risposta a discussioni sulla possibilità di cambi di governo o consultazioni elettorali anticipate.

“Quanto alle dimissioni, colleghi. Certo, probabilmente sarebbe convenuto sul piano tattico. Invocare le elezioni per giocare sull’effetto sorpresa, sulla divisione delle forze di opposizione, e nella peggiore delle ipotesi lasciare a qualcun altro il compito di mettere la faccia sui difficili mesi che arriveranno. Cioè esattamente lo scenario che l’opposizione teme di più, tanto che definisce questo governo un ‘pericolo per l’Umanità’ ma non ne invoca le dimissioni. Posizione bizzarra, di chi evidentemente ostenta una sicurezza che non ha. Non temete. Ci siamo presi l’impegno di governare questa Nazione per cinque anni, ed è esattamente quello che faremo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni alla Camera: “No a dimissioni o elezioni anticipate, avanti fino alle fine” Governo compatto: “Avanti fino a fine legislatura”. Tajani: “Nessuno pensa a elezioni anticipate”Il governo si mostra compatto nell’intenzione di proseguire fino a fine legislatura. Leggi anche: Tajani: "Contraccolpi dal referendum, ma nessuno pensa a elezioni anticipate". Salvini: "Avanti fino a fine legislatura" Meloni: No a dimissioni o elezioni anticipate, avanti fino alle fine Temi più discussi: Meloni in Parlamento, oggi informativa sull'azione di governo; Meloni in aula per la fase due. Consegna del silenzio ai vice: Adesso non parlate di voto; Meloni alla Camera: Nessun rimpasto e no dimissioni. E alle opposizioni: Vi sfido; Cautela di Meloni sulle basi, no agli Usa nel rispetto dei trattati. Meloni, informativa alla Camera: No a dimissioni. Usa? Alleanza solida e Italia lavora per Europa più autonomaSi è tenuta stamattina nella Camera dei Deputati l'informativa della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla presenza ... iltempo.it Meloni: 'Né dimissioni né rimpasto, il no ci riaccende'. Schlein: 'La sfida l'hai già persa'Lo scenario internazionale non consente più a nessuno di cavarsela dicendo è tutta colpa della Meloni, finanche l'aumento del corto mondiale del petrolio. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ... ansa.it Quello che penso del discorso della presidente Meloni alla Camera. ———————————————- 1) Bene sulla politica estera, ma con una grave mancanza: continua a mancare una volontà di investire politicamente sulla costruzione di una sovranità eur - facebook.com facebook "Ho tanti difetti meno uno: io non scappo, sono abituata a mettere la faccia sulle responsabilità". Sono le parole della premier Giorgia Meloni a @Montecitorio. Inizia così il suo discorso, per poi partire dal risultato del referendum sulla riforma della giustizia, riba x.com